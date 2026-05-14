La periodista Nuria Piera, analiza la controversia en torno al GoldQuest, el Proyecto Minero Romero en San Juan de la Maguana y revela un posible conflicto de intereses gubernamentales.

La investigación de Nuria Piera destaca un hallazgo grave: Julio Ernesto Espayala Marche, quien figura como socio y representante de GoldQuest Dominicana SRL, también aparece en la nómina del Ministerio de Energía y Minas como asesor del ministro.

Tras la oposición masiva de comunitarios y ambientalistas, el presidente Luis Abinader dispuso la detención inmediata del proyecto minero, citando la Ley 64-00 de Medio Ambiente.

La empresa canadiense GoldQuest ha insistido en la viabilidad del proyecto a pesar de la orden presidencial. Esto provocó una fuerte caída de sus acciones en la bolsa de Canadá, perdiendo un 25.5% en una semana, lo que llevó a la suspensión temporal de su cotización.

La presencia de un accionista minero dentro del ministerio encargado de regular el sector genera interrogantes sobre la posible violación de la Ley 41-08 de función pública, que prohíbe a servidores públicos intervenir en casos donde tengan intereses privados que comprometan su imparcialidad (4:42 – 5:20).