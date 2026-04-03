Joven oriunda de Santiago es asesinada por su pareja en NY

La comunidad de Villa Liberación en Santiago se encuentra consternada y los familiares están realizando los preparativos para repatriar el cuerpo.

Una joven dominicana de 18 años, oriunda de Santiago, ocurrido en Jackson Heights, Nueva York.

El incidente ucurrió la madrugada del miércoles, poco antes de las 2:00 a. m., tras una fuerte discusión en un apartamento en la calle 84.

La víctima, quien residía en EE. UU. desde 2012, fue hallada con múltiples heridas de bala. Las autoridades investigan el caso como un homicidio seguido de suicidio, ya que en la escena también se encontró al presunto agresor, un joven de 20 años, con una herida en la cabeza.

La comunidad de Villa Liberación en Santiago se encuentra consternada y los familiares están realizando los preparativos para repatriar el cuerpo.