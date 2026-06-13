Estado del Tiempo: Vaguada genera aguaceros y cambian las alertas meteorológicas

Redaccion.-Hoy sabado,el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) ha actualizado el informe del tiempo, destacando que una vaguada sobre el país continúa provocando nublados y aguaceros desde las primeras horas del día. Aunque se prevé que la intensidad de las lluvias comience a disminuir en comparación con las últimas 24 horas, es fundamental mantenerse informado sobre los avisos vigentes y tomar precauciones por las altas temperaturas.

Impacto de la vaguada y alertas: Durante la mañana, las precipitaciones se concentran en la región oriental, afectando principalmente a provincias como La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Samaná y El Gran Santo Domingo. Para la tarde, estos aguaceros y posibles tronadas se desplazarán hacia el interior del territorio nacional, abarcando localidades como La Vega, Duarte y Santiago. Ante el riesgo de inundaciones urbanas, el INDOMET mantiene en nivel de Aviso a las provincias de Hato Mayor y El Seibo, habiendo descontinuado las alertas para otras 10 provincias.

Polvo del Sahara y sensación térmica: El clima también se encuentra influenciado por ligeras concentraciones de polvo del Sahara, lo cual reduce la calidad del aire y eleva la sensación térmica. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 °C y 33 °C. Las autoridades recomiendan ingerir suficientes líquidos, usar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m..

Pronóstico extendido: Una onda tropical ubicada en México posee potencial de desarrollo ciclónico, pero no representa peligro para la República Dominicana. Para el domingo, un sistema de alta presión limitará la humedad generando un ambiente más soleado, aunque el lunes las lluvias retornarán debido a una nueva onda tropical.

A pesar de la esperada reducción en la intensidad de las lluvias, mantente alerta a los avisos meteorológicos oficiales, especialmente si resides en Hato Mayor o El Seibo. ¡No olvides tu paraguas para las lluvias repentinas.