Alcalde de Nagua, Junior Peralta fue reconocido en el 5to. Foro de Ciudades Portuarias de América Latina y el Caribe

Además fue galardonado por su destacado trabajo influyendo ampliamente en el desarrollo de la ciudad de nagua, como su alcalde.

Santo Domingo, D.N. – El alcalde municipal de Nagua, Junior Peralta Ventura, fue invitado a participar como orador de honor en la apertura del 5to. Foro de Ciudades Portuarias de América Latina y el Caribe (FCP-ALC 2026), donde además fue galardonado por su destacado trabajo influyendo ampliamente en el desarrollo de la ciudad de nagua, como su alcalde.

Un evento desarrollado en conjunto con el 1er Foro RD – CIUDHA, bajo el lema «Hacia una agenda urbana 2026-36, para el desarrollo humano y territorial».

Durante la actividad, el ejecutivo municipal recibió el Reconocimiento de Buenas Prácticas del desarrollo de Ciudad Portuaria en la Región del Caribe.

Esta distinción destaca el impacto de su labor edilicia en el Ayuntamiento de Nagua, valorando especialmente la construcción de parques, monumentos con áreas públicas, canchas, bajo techo polideportivo, Gimnacio al aire libre, y espacios de recreación comunitaria que promueven la cohesión social y la recreación ciudadana.

En el evento realizado en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Peralta tuvo dos interesantes participaciones como orador invitado, enarbolando la bandera del desarrollo y crecimiento de la municipalidad, citando como vivo ejemplo la ciudad de nagua.

Este importante encuentro internacional fue coordinado por la Asociación de Arquitectos y Urbanistas de Latinoamérica y El Caribe (AAULA), el Foro Ciudades Portuarias de América Latina y el Caribe (FCP-ALC 2026), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y el Núcleo de Arquitectura del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

Contó además con el auspicio de diversas entidades de la región.