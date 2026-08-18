¿El polvo del Sahara afecta solo a República Dominicana?

Conoce como este fenómeno llega a varios países, cómo altera el clima y el riesgo que representa para la salud

Es muy común asociar las nubes de polvo sahariano exclusivamente con el Caribe y la República Dominicana debido a los intensos episodios de bruma y calor que se viven cada año. Sin embargo, la respuesta es no: este fenómeno tiene un alcance global y recorre miles de kilómetros sobre el océano Atlántico, impactando a múltiples países y continentes.

¿A qué otros países y regiones afecta?

Impulsadas por los vientos alisios, las partículas del Sahara se desplazan hacia distintas latitudes del planeta:

El Caribe y Centroamérica: Además de República Dominicana, incide de forma directa en Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Haití, las Antillas Menores, así como en países centroamericanos como Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá.

Además de República Dominicana, incide de forma directa en Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Haití, las Antillas Menores, así como en países centroamericanos como Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Norteamérica: Llega con frecuencia a la Península de Yucatán en México y penetra profundamente en los Estados Unidos, afectando estados como Florida, Texas, Luisiana y otras zonas del Golfo de México.

Llega con frecuencia a la Península de Yucatán en México y penetra profundamente en los Estados Unidos, afectando estados como Florida, Texas, Luisiana y otras zonas del Golfo de México. Sudamérica: Afecta de manera regular la franja norte del subcontinente (Venezuela y Colombia) y se adentra en la cuenca del río Amazonas en Brasil.

Afecta de manera regular la franja norte del subcontinente (Venezuela y Colombia) y se adentra en la cuenca del río Amazonas en Brasil. Europa: Durante ciertas épocas del año, los vientos del sur empujan estas masas de aire hacia el continente europeo, cubriendo de calima a España, Portugal, Francia e Italia.

¿Cómo afecta al medio ambiente y al clima?

El polvo del Sahara cumple un doble papel en el equilibrio ecológico y las condiciones del tiempo:

1. Efectos positivos (Ecosistemas):

Fertilizante natural: El polvo contiene altos niveles de fósforo, hierro y minerales esenciales que caen con las lluvias sobre la selva amazónica y los suelos tropicales, reponiendo los nutrientes que la vegetación necesita.

El polvo contiene altos niveles de fósforo, hierro y minerales esenciales que caen con las lluvias sobre la selva amazónica y los suelos tropicales, reponiendo los nutrientes que la vegetación necesita. Inhibidor de ciclones: Al tratarse de una masa de aire sumamente seca y cálida, actúa como un escudo que frena el desarrollo vertical de las nubes, debilitando o impidiendo la formación de tormentas tropicales y huracanes en el Atlántico.

2. Efectos negativos (Clima y visibilidad):

Aumento del calor y sequía: Al limitar la formación de lluvias, prolonga los períodos de sequía y eleva notablemente la sensación térmica.

Al limitar la formación de lluvias, prolonga los períodos de sequía y eleva notablemente la sensación térmica. Pérdida de visibilidad: Tiñe la atmósfera de un color grisáceo u opaco (calima), lo que afecta las operaciones aéreas y la navegación marítima.

Impacto en la salud de las personas

El riesgo para la salud es real y significativo. Las partículas en suspensión son microscópicas (de tamaño PM2.5 y PM10), lo que les permite ingresar con facilidad a las vías respiratorias. Además, en su trayecto transportan esporas de hongos, bacterias, virus y ácaros.

Principales afecciones que provoca:

Principales afecciones que provoca

Aparato respiratorio: Agrava crisis asmáticas, rinitis alérgica, bronquitis y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Provoca tos persistente y dificultad para respirar.

Agrava crisis asmáticas, rinitis alérgica, bronquitis y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Provoca tos persistente y dificultad para respirar. Ojos y piel: Causa irritación ocular, ardor, sensación de cuerpo extraño, conjuntivitis y resequedad en la piel.

Un hombre mayor se encuentra recostado mientras un profesional de la salud toma notas. El paciente parece reflexivo, mirando hacia arriba con las manos cruzadas.