¿El polvo del Sahara afecta solo a República Dominicana?

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Conoce como este fenómeno llega a varios países, cómo altera el clima y el riesgo que representa para la salud

Es muy común asociar las nubes de polvo sahariano exclusivamente con el Caribe y la República Dominicana debido a los intensos episodios de bruma y calor que se viven cada año. Sin embargo, la respuesta es no: este fenómeno tiene un alcance global y recorre miles de kilómetros sobre el océano Atlántico, impactando a múltiples países y continentes.

¿A qué otros países y regiones afecta?

Impulsadas por los vientos alisios, las partículas del Sahara se desplazan hacia distintas latitudes del planeta:

  • El Caribe y Centroamérica: Además de República Dominicana, incide de forma directa en Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Haití, las Antillas Menores, así como en países centroamericanos como Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá.
  • Norteamérica: Llega con frecuencia a la Península de Yucatán en México y penetra profundamente en los Estados Unidos, afectando estados como Florida, Texas, Luisiana y otras zonas del Golfo de México.
  • Sudamérica: Afecta de manera regular la franja norte del subcontinente (Venezuela y Colombia) y se adentra en la cuenca del río Amazonas en Brasil.
  • Europa: Durante ciertas épocas del año, los vientos del sur empujan estas masas de aire hacia el continente europeo, cubriendo de calima a España, Portugal, Francia e Italia.

¿Cómo afecta al medio ambiente y al clima?

El polvo del Sahara cumple un doble papel en el equilibrio ecológico y las condiciones del tiempo:

1. Efectos positivos (Ecosistemas):

  • Fertilizante natural: El polvo contiene altos niveles de fósforo, hierro y minerales esenciales que caen con las lluvias sobre la selva amazónica y los suelos tropicales, reponiendo los nutrientes que la vegetación necesita.
  • Inhibidor de ciclones: Al tratarse de una masa de aire sumamente seca y cálida, actúa como un escudo que frena el desarrollo vertical de las nubes, debilitando o impidiendo la formación de tormentas tropicales y huracanes en el Atlántico.

2. Efectos negativos (Clima y visibilidad):

  • Aumento del calor y sequía: Al limitar la formación de lluvias, prolonga los períodos de sequía y eleva notablemente la sensación térmica.
  • Pérdida de visibilidad: Tiñe la atmósfera de un color grisáceo u opaco (calima), lo que afecta las operaciones aéreas y la navegación marítima.

Impacto en la salud de las personas

El riesgo para la salud es real y significativo. Las partículas en suspensión son microscópicas (de tamaño PM2.5 y PM10), lo que les permite ingresar con facilidad a las vías respiratorias. Además, en su trayecto transportan esporas de hongos, bacterias, virus y ácaros.

Principales afecciones que provoca:

Mujer tosiendo con la mano en el pecho y la garganta.
Principales afecciones que provoca
  • Aparato respiratorio: Agrava crisis asmáticas, rinitis alérgica, bronquitis y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Provoca tos persistente y dificultad para respirar.
  • Ojos y piel: Causa irritación ocular, ardor, sensación de cuerpo extraño, conjuntivitis y resequedad en la piel.
Paciente mayor en consulta médica, manos cruzadas sobre el abdomen.
Un hombre mayor se encuentra recostado mientras un profesional de la salud toma notas. El paciente parece reflexivo, mirando hacia arriba con las manos cruzadas.

Recomendaciones de protección sanitaria:

  • Utilice mascarilla al realizar actividades en exteriores durante días con alta concentración de polvo.
  • Use gafas o lentes de sol para proteger los ojos del polvillo en suspensión.
  • Mantenga puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de partículas al hogar.
  • Ingiera abundante agua para mantener hidratadas las vías respiratorias.
  • Las personas con asma, alergias crónicas, niños y adultos mayores deben evitar la exposición prolongada al aire libre.

Conoce como este fenómeno llega a varios países, cómo altera el clima y el riesgo que representa para la salud

Es muy común asociar las nubes de polvo sahariano exclusivamente con el Caribe y la República Dominicana debido a los intensos episodios de bruma y calor que se viven cada año. Sin embargo, la respuesta es no: este fenómeno tiene un alcance global y recorre miles de kilómetros sobre el océano Atlántico, impactando a múltiples países y continentes.

¿A qué otros países y regiones afecta?

Impulsadas por los vientos alisios, las partículas del Sahara se desplazan hacia distintas latitudes del planeta:

  • El Caribe y Centroamérica: Además de República Dominicana, incide de forma directa en Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Haití, las Antillas Menores, así como en países centroamericanos como Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá.
  • Norteamérica: Llega con frecuencia a la Península de Yucatán en México y penetra profundamente en los Estados Unidos, afectando estados como Florida, Texas, Luisiana y otras zonas del Golfo de México.
  • Sudamérica: Afecta de manera regular la franja norte del subcontinente (Venezuela y Colombia) y se adentra en la cuenca del río Amazonas en Brasil.
  • Europa: Durante ciertas épocas del año, los vientos del sur empujan estas masas de aire hacia el continente europeo, cubriendo de calima a España, Portugal, Francia e Italia.

¿Cómo afecta al medio ambiente y al clima?

El polvo del Sahara cumple un doble papel en el equilibrio ecológico y las condiciones del tiempo:

1. Efectos positivos (Ecosistemas):

  • Fertilizante natural: El polvo contiene altos niveles de fósforo, hierro y minerales esenciales que caen con las lluvias sobre la selva amazónica y los suelos tropicales, reponiendo los nutrientes que la vegetación necesita.
  • Inhibidor de ciclones: Al tratarse de una masa de aire sumamente seca y cálida, actúa como un escudo que frena el desarrollo vertical de las nubes, debilitando o impidiendo la formación de tormentas tropicales y huracanes en el Atlántico.

2. Efectos negativos (Clima y visibilidad):

  • Aumento del calor y sequía: Al limitar la formación de lluvias, prolonga los períodos de sequía y eleva notablemente la sensación térmica.
  • Pérdida de visibilidad: Tiñe la atmósfera de un color grisáceo u opaco (calima), lo que afecta las operaciones aéreas y la navegación marítima.

Impacto en la salud de las personas

El riesgo para la salud es real y significativo. Las partículas en suspensión son microscópicas (de tamaño PM2.5 y PM10), lo que les permite ingresar con facilidad a las vías respiratorias. Además, en su trayecto transportan esporas de hongos, bacterias, virus y ácaros.

Principales afecciones que provoca:

Mujer tosiendo con la mano en el pecho y la garganta.
Principales afecciones que provoca
  • Aparato respiratorio: Agrava crisis asmáticas, rinitis alérgica, bronquitis y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Provoca tos persistente y dificultad para respirar.
  • Ojos y piel: Causa irritación ocular, ardor, sensación de cuerpo extraño, conjuntivitis y resequedad en la piel.
Paciente mayor en consulta médica, manos cruzadas sobre el abdomen.
Un hombre mayor se encuentra recostado mientras un profesional de la salud toma notas. El paciente parece reflexivo, mirando hacia arriba con las manos cruzadas.

Recomendaciones de protección sanitaria:

  • Utilice mascarilla al realizar actividades en exteriores durante días con alta concentración de polvo.
  • Use gafas o lentes de sol para proteger los ojos del polvillo en suspensión.
  • Mantenga puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de partículas al hogar.
  • Ingiera abundante agua para mantener hidratadas las vías respiratorias.
  • Las personas con asma, alergias crónicas, niños y adultos mayores deben evitar la exposición prolongada al aire libre.

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