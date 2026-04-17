Cuatro nadadores dominicanos logran marcas históricas y clasifican a Lima 2027 en el Swim Open 2026

Elizabet Jiménez brilló con varias medallas de oro y clasificó a Lima 2027 en 200 y 100 metros espalda, reafirmando su talento en el evento

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO. – La versión XI del Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional 2026, organizada por la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos RD (Fedda), dejó grandes dividendos para la natación dominicana.

En el evento mundialista, que tuvo a 572 nadadores de 10 países y fue celebrado el pasado fin de semana en el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, cuatro dominicanos no solo se bañaron de oro y consiguieron récords absolutos, también sus boletos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Anthony Piñeiro consiguió el boleto para Lima 2027, consiguiendo la marca panamericana, con tiempo de 2:03.79, en los 200 metros espalda. Lo hizo el jueves, en el primer día de competencia.

El viernes, el vegano Javier Núñez, atleta olímpico, también lo hizo en los 100 metros libres, con un cronómetro de 49.49. Javier es el segundo dominicano en romper la barrera de los 50 segundos.

La sensación del torneo, la joven Jianna Amores, no solo se llevó un paquete de oro a su casa; con tan solo 15 años consiguió el boleto para Lima 2027 en los 100 metros mariposa. El viernes, Amores cronometró un tiempo de 1:00.99.

Según datos de la Fedda, es la segunda mujer en esa modalidad en lograr la hazaña en un minuto. Lo hizo Cristal Lara, en los pasados Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022.

Elizabet Jiménez otra vez impuso su impronta en la natación dominicana. La esbelta nadadora consiguió varias medallas con el metal de oro, además de dos boletos a Lima 2027, en los 200 y 100 metros espalda. El primer tiempo de 2:17.53, mientras que en 100 metros, con 1:02.82.

Estamos más que satisfechos con el resultado de los atletas dominicanos en este ya tradicional evento, que impusieron grandes marcas, récords absolutos, además de los cuatro boletos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027”, manifestó con orgullo Radhamés Tavárez, presidente de la Fedda.

Ahora, nuestro trabajo como federación es poner los ojos sobre el próximo evento, los Juegos Centroamericanos y del Caribe apostando a nuestras diferentes selecciones”, añadió Tavárez.