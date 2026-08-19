19 de agosto: Los lugares más fotografiados de RD en su día

En el Día Mundial de la Fotografía, celebramos la belleza dominicana destacando los rincones más fotografiados y emblemáticos de todo el país.

Cada 19 de agosto se celebra a nivel global el Día Mundial de la Fotografía, una fecha que rinde homenaje al arte, la técnica y la capacidad de immortalizar instantes irrepetibles a través de un lente. En la República Dominicana, este día adquiere unMatiz especial debido a la exuberancia de sus paisajes, la riqueza arquitectónica de sus ciudades y el vibrante colorido de su cultura, convirtiendo el territorio nacional en un auténtico paraíso visual.

Para conmemorar esta fecha, repasamos algunos de los lugares más fotografiados y admirados tanto por fotógrafos profesionales como por visitantes de todo el mundo:

los escenarios favoritos del lente dominicano

Los escenarios favoritos del lente dominicano

La Zona Colonial de Santo Domingo: Como el asentamiento europeo más antiguo del Nuevo Mundo, sus calles adoquinadas, la imponente Catedral Primada de América y las históricas ruinas coloniales ofrecen una paleta perfecta de historia y luz que cautiva en cada toma.

Como el asentamiento europeo más antiguo del Nuevo Mundo, sus calles adoquinadas, la imponente Catedral Primada de América y las históricas ruinas coloniales ofrecen una paleta perfecta de historia y luz que cautiva en cada toma. Bahía de las Águilas (Pedernales): Considerada una de las playas más hermosas del mundo, sus aguas cristalinas en tonos turquesa y su arena blanca virgen brindan postales naturales inigualables que son un emblema de la biodiversidad caribeña.

Considerada una de las playas más hermosas del mundo, sus aguas cristalinas en tonos turquesa y su arena blanca virgen brindan postales naturales inigualables que son un emblema de la biodiversidad caribeña. El Salto del Limón y la península de Samaná: Un espectáculo natural donde la imponente caída de agua rodeada de una frondosa vegetación tropical regala encuadres perfectos para los amantes de la fotografía de aventura y naturaleza.

La fotografía en el país no solo documenta nuestra identidad, sino que proyecta al mundo la belleza inagotable de nuestra tierra.

¡Feliz día a todos los creadores de imágenes!