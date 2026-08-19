¿Qué sigue tras Santo Domingo 2026? Estos son los próximos eventos deportivos en RD

La acción de la selección nacional de baloncesto continuará el 31 de agosto, cuando República Dominicana reciba a Chile a las 8 de la noche en la Arena Banreservas Profesor Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo.

Por Noticias SIN

Santo Domingo. – Tras la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la agenda deportiva nacional continuará activa durante las próximas semanas, con competencias de voleibol, fútbol, atletismo, combate, baloncesto y béisbol.

NORCECA: Reinas del Caribe buscarán renovar su corona

Las Reinas del Caribe debutarán ante Costa Rica en el campeonato de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA) 2026, que se disputará del 21 al 29 de agosto en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriver Arias, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La selección dominicana defenderá la corona conquistada en 2023 y continuará su ruta internacional con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Liga Dominicana de Fútbol

El 22 de agosto está previsto el inicio de una nueva temporada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), con los principales clubes del país nuevamente en competencia por el campeonato nacional.

Clásico Félix Sánchez reunirá atletas de más de 20 países

Ese mismo sábado 22 se realizará el Clásico Félix Sánchez 2026, competencia que reunirá a atletas de más de 20 países, desde las 6:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche.

El evento contará con pruebas de velocidad, vallas, saltos, lanzamientos y relevos, y este año tendrá categoría Plata dentro del World Athletics Continental Tour.

Por República Dominicana competirá Liranyi Alonso, quien viene de conquistar cuatro medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en los 100 y 200 metros y en pruebas de relevos.

Entre las figuras internacionales anunciadas aparecen Chris Robinson, James Smith, Salif Mane, Sanique Walker y Shafiqua Maloney.

La competencia también permitirá a los participantes sumar puntos para el ranking internacional y buscar estándares dentro de la ruta hacia el Mundial de Atletismo.

Legend Fighting Club

El 27 de agosto se celebrará la tercera edición de Legend Fighting Club (LFC 3), con una cartelera de 12 combates nacionales e internacionales de Artes Marciales Mixtas (MMA), Kickboxing K1 y Muay Thai.

La velada comenzará a las 7:00 de la noche y contará con peleadores de distintas academias del país.

Entre los enfrentamientos anunciados se encuentran Astrid García contra Wiltenska Cajuste en Kickboxing K1; Daniel Rodríguez frente a Giancarlo Tovar en Muay Thai, así como combates por títulos de LFC.

Cuarta Ventana Clasificatoria FIBA

La acción de la selección nacional de baloncesto continuará el 31 de agosto, cuando República Dominicana reciba a Chile a las 8 de la noche en la Arena Banreservas Profesor Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo.

Dominicana integra el Grupo E junto a Brasil, Chile, México, Colombia y Estados Unidos.

Los tres mejores equipos de cada grupo, junto al mejor cuarto lugar entre ambos grupos, obtendrán los siete cupos correspondientes al continente americano para la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027.

Baloncesto superior y Draft de Novatos en septiembre

Durante septiembre también está prevista la celebración del Torneo de Baloncesto Superior (TBS), una de las principales competencias del calendario deportivo nacional, aunque todavía no se ha especificado una fecha exacta de inicio.

Para ese mismo mes se contempla la edición 2026 del Draft de Novatos de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM), como parte de los preparativos para la temporada de béisbol otoño-invernal 2026-2027.

Temporada de béisbol otoño-invernal

¡Play ball! El viernes 16 de octubre inicia el Campeonato de Béisbol Otoño-Invernal 2026-27, dedicado de manera póstuma a Héctor Rizek Llabaly.

En la jornada inaugural, los Leones del Escogido recibirán a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 7:15 de la noche.

Los Gigantes del Cibao enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Julián Javier desde las 7:00 de la noche, mientras que las Estrellas Orientales visitarán a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli a partir de las 7:30 de la noche.

La serie regular está prevista concluir el 22 de diciembre y tendrá 17 fechas libres, incluido el fin de semana del 4 al 6 de diciembre, reservado para la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro).

De esta manera, tras el cierre de Santo Domingo 2026, República Dominicana mantendrá una agenda deportiva cargada durante los próximos meses, con competencias nacionales e internacionales en distintas disciplinas.