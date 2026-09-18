Una icónica entrevista al maestro Ramón Orlando en el programa Es Temprano Todavía
Este video presenta una icónica entrevista al maestro Ramón Orlando en el programa Es Temprano Todavía. Durante la conversación, el músico repasa su extensa trayectoria de 50 años de carrera artística, abordando diversos aspectos de su vida personal y profesional:
- Inicios y sacrificios: Ramón Orlando relata cómo comenzó en la música desde niño junto a su padre, Cuco Valoy, destacando los grandes sacrificios que implicaba equilibrar los estudios en el liceo Unión Panamericano con las giras y presentaciones nocturnas.
- Formación académica: Explica su transición hacia el estudio formal en el Conservatorio Nacional de Música, lo que le permitió fusionar la música popular con elementos de la música clásica.
- Anécdota con José Antonio Molina: Narra una experiencia significativa durante un concierto sinfónico, donde a pesar de las dificultades presupuestarias, logró colaborar con el director José Antonio Molina para interpretar la Rhapsody in Blue.
- Vida espiritual: Menciona su conversión al evangelio hace 38 años, integrando su fe con su vida como artista.