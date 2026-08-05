¡A reír con las ocurrencias de Yoneidi Castillo sobre la edad!

Yoneidi Castillo comparte su exitosa trayectoria profesional y su particular filosofía de vida para mantenerse activo y feliz a su edad.
Se presenta una entrevista amena y divertida con el carismático Yoneidi Castillo en el programa Es Temprano Todavía. Durante la conversación, Castillo comparte su exitosa trayectoria profesional y su particular filosofía de vida para mantenerse activo y feliz a su edad.
Se destaca su impresionante currículum como ingeniero egresado del Politécnico Loyola, con estudios en Madrid y maestrías, además de su destacada carrera en empresas como Codetel, Tricom e Indotel.
- La rutina de vida de Yoneidi: Castillo explica su teoría sobre las cinco vertientes fundamentales para una vida plena:
- Alimentación balanceada.
- Ejercicio regular.
- Sueño reparador: Defiende la importancia de dormir lo suficiente (8-9 horas).
- Socialización: La importancia de mantener amigos y reunirse con ellos.
- Propósito: Tener algo que motive a levantarse cada día, en su caso, el canto.
- Filosofía sobre la edad: Yoneidi reflexiona de forma humorística sobre cómo la sociedad percibe la edad y propone una visión más relajada, sugiriendo que, al alcanzar cierta etapa, hay que disfrutar y evitar el estrés innecesario.
- La «Peña»: Detalla la tradición de un grupo de amigos que lleva 20 años reuniéndose cada miércoles, con códigos muy específicos, como el pago de la cuenta sin preguntar el monto.
- Anécdotas y humor: Recuerda sus raíces en Villa Valdés, San Cristóbal, y comenta sobre su afición por el canto y temas como La Gallera.