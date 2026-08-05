¡A reír con las ocurrencias de Yoneidi Castillo sobre la edad!

Yoneidi Castillo comparte su exitosa trayectoria profesional y su particular filosofía de vida para mantenerse activo y feliz a su edad.

Se presenta una entrevista amena y divertida con el carismático Yoneidi Castillo en el programa Es Temprano Todavía. Durante la conversación, Castillo comparte su exitosa trayectoria profesional y su particular filosofía de vida para mantenerse activo y feliz a su edad.

Se destaca su impresionante currículum como ingeniero egresado del Politécnico Loyola, con estudios en Madrid y maestrías, además de su destacada carrera en empresas como Codetel, Tricom e Indotel.