Alerta clima: Vaguada provocará aguaceros el fin de semana

Una vaguada y un sistema de baja presión provocarán fuertes aguaceros y tronadas en República Dominicana este fin de semana.
Conoce el pronóstico por provincia:
Si tienes planes al aire libre para los próximos días, es momento de prestar mucha atención: estamos en la puerta de un cambio significativo en las condiciones meteorológicas que incrementará las lluvias en gran parte del territorio nacional.
A continuación, te desgloso qué esperar para este viernes y cómo se perfila el fin de semana.
El panorama para este viernes
Para hoy viernes, el clima estará dividido por la interacción de una débil vaguada y el viento cálido y húmedo del sureste:
- Desde la madrugada y mañana: Tendremos chubascos dispersos, que podrían ser moderados en ocasiones, afectando principalmente la zona costera y el este: La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, Peravia, Barahona y el Gran Santo Domingo.
- En la tarde hasta la noche: Las precipitaciones se trasladarán hacia el interior en forma de aguaceros locales, acompañados de tronadas y ráfagas de viento. Las zonas con mayor actividad serán Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez y Dajabón. También se esperan aumentos nubosos con aguaceros hacia Azua, Valverde, Monte Cristi, Puerto Plata y el norte de San Juan.
Fin de semana: Aumento significativo de las lluvias
¡Atención a esto! A partir del sábado, la humedad y la inestabilidad aumentarán drásticamente en todo el país. Esto se debe a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera que estará interactuando con un sistema de baja presión ubicado al suroeste del país.
- Durante las mañanas del fin de semana: Se pronostican lluvias de débiles a moderadas con tronadas, focalizadas en el sur y el este: Barahona, Pedernales, Azua, Peravia, el Gran Santo Domingo, La Romana y San Pedro de Macorís.
- Durante las tardes: Prepárate para aguaceros de moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento considerables. Estas condiciones impactarán fuertemente las provincias del Cibao, así como las regiones noroeste, noreste y norte.
Pronóstico detallado por provincias para hoy
A pesar de las lluvias, las temperaturas seguirán siendo bastante calurosas en la mayor parte de la geografía nacional. Aquí el detalle para tu localidad:
|Provincia
|Condiciones Meteorológicas
|Temp. Mínima
|Temp. Máxima
|Santiago
|Aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas para esta tarde.
|23/25 °C
|34/36 °C
|Puerto Plata
|Incrementos nubosos con aguaceros aislados y tronadas esta tarde.
|23/25 °C
|32/34 °C
|Duarte
|Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados esta tarde.
|23/25 °C
|30/32 °C
|Constanza
|Aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas.
|14/16 °C
|25/27 °C
|Peravia
|Nubes aisladas y caluroso.
|23/25 °C
|31/33 °C
|San Pedro de Macorís
|Nubes dispersas y caluroso.
|23/25 °C
|30/32 °C
|La Romana
|Pocas nubes y caluroso.
|23/25 °C
|30/32 °C
|La Vega
|Nublado en ocasiones con aguaceros locales con tronadas.
|22/24 °C
|31/33 °C
|Monseñor Nouel
|Ligeros incrementos nubosos con aguaceros aislados.
|23/25 °C
|31/33 °C
|San Cristóbal
|Pocas nubes y caluroso.
|22/24 °C
|30/32 °C
|Samaná
|Ligeros incrementos nubosos en ocasiones y caluroso.
|23/25 °C
|30/32 °C
|Monte Cristi
|Ligeros incrementos nubosos con aguaceros aislados.
|24/26 °C
|32/34 °C
|Azua
|Nublado en ocasiones con aguaceros locales con tronadas.
|24/26 °C
|30/32 °C
|San Juan
|Aumentos nubosos con aguaceros locales con tronadas en la tarde.
|20/22 °C
|30/32 °C
|Barahona
|Nubes aisladas y caluroso.
|23/25 °C
|31/33 °C
|La Altagracia
|Medio nublado con chubascos aislados de corto tiempo.
|25/27 °C
|31/33 °C
Con información del Boletín elaborado por las meteorólogas: Damaris Mercedes e Ivanna Tiburcio.