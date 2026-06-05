Alerta clima: Vaguada provocará aguaceros el fin de semana

Una vaguada y un sistema de baja presión provocarán fuertes aguaceros y tronadas en República Dominicana este fin de semana.

Conoce el pronóstico por provincia:

Si tienes planes al aire libre para los próximos días, es momento de prestar mucha atención: estamos en la puerta de un cambio significativo en las condiciones meteorológicas que incrementará las lluvias en gran parte del territorio nacional.

A continuación, te desgloso qué esperar para este viernes y cómo se perfila el fin de semana.

El panorama para este viernes

Para hoy viernes, el clima estará dividido por la interacción de una débil vaguada y el viento cálido y húmedo del sureste:

Desde la madrugada y mañana: Tendremos chubascos dispersos, que podrían ser moderados en ocasiones, afectando principalmente la zona costera y el este: La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, Peravia, Barahona y el Gran Santo Domingo.

Tendremos chubascos dispersos, que podrían ser moderados en ocasiones, afectando principalmente la zona costera y el este: La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, Peravia, Barahona y el Gran Santo Domingo. En la tarde hasta la noche: Las precipitaciones se trasladarán hacia el interior en forma de aguaceros locales, acompañados de tronadas y ráfagas de viento. Las zonas con mayor actividad serán Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez y Dajabón. También se esperan aumentos nubosos con aguaceros hacia Azua, Valverde, Monte Cristi, Puerto Plata y el norte de San Juan.

El suave sonido de la lluvia mientras cae, creando un ambiente tranquilo. Un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza desde el refugio.

Fin de semana: Aumento significativo de las lluvias

¡Atención a esto! A partir del sábado, la humedad y la inestabilidad aumentarán drásticamente en todo el país. Esto se debe a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera que estará interactuando con un sistema de baja presión ubicado al suroeste del país.

Durante las mañanas del fin de semana: Se pronostican lluvias de débiles a moderadas con tronadas, focalizadas en el sur y el este: Barahona, Pedernales, Azua, Peravia, el Gran Santo Domingo, La Romana y San Pedro de Macorís.

Se pronostican lluvias de débiles a moderadas con tronadas, focalizadas en el sur y el este: Barahona, Pedernales, Azua, Peravia, el Gran Santo Domingo, La Romana y San Pedro de Macorís. Durante las tardes: Prepárate para aguaceros de moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento considerables. Estas condiciones impactarán fuertemente las provincias del Cibao, así como las regiones noroeste, noreste y norte.

Pronóstico detallado por provincias para hoy

A pesar de las lluvias, las temperaturas seguirán siendo bastante calurosas en la mayor parte de la geografía nacional. Aquí el detalle para tu localidad:

Provincia Condiciones Meteorológicas Temp. Mínima Temp. Máxima Santiago Aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas para esta tarde. 23/25 °C 34/36 °C Puerto Plata Incrementos nubosos con aguaceros aislados y tronadas esta tarde. 23/25 °C 32/34 °C Duarte Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados esta tarde. 23/25 °C 30/32 °C Constanza Aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas. 14/16 °C 25/27 °C Peravia Nubes aisladas y caluroso. 23/25 °C 31/33 °C San Pedro de Macorís Nubes dispersas y caluroso. 23/25 °C 30/32 °C La Romana Pocas nubes y caluroso. 23/25 °C 30/32 °C La Vega Nublado en ocasiones con aguaceros locales con tronadas. 22/24 °C 31/33 °C Monseñor Nouel Ligeros incrementos nubosos con aguaceros aislados. 23/25 °C 31/33 °C San Cristóbal Pocas nubes y caluroso. 22/24 °C 30/32 °C Samaná Ligeros incrementos nubosos en ocasiones y caluroso. 23/25 °C 30/32 °C Monte Cristi Ligeros incrementos nubosos con aguaceros aislados. 24/26 °C 32/34 °C Azua Nublado en ocasiones con aguaceros locales con tronadas. 24/26 °C 30/32 °C San Juan Aumentos nubosos con aguaceros locales con tronadas en la tarde. 20/22 °C 30/32 °C Barahona Nubes aisladas y caluroso. 23/25 °C 31/33 °C La Altagracia Medio nublado con chubascos aislados de corto tiempo. 25/27 °C 31/33 °C

Con información del Boletín elaborado por las meteorólogas: Damaris Mercedes e Ivanna Tiburcio.