Casa Museo Hermanas Mirabal: Legado de libertad

Conoce la historia de resistencia y el legado de las Hermanas Mirabal visitando su casa museo en la provincia Hermanas Mirabal
Convertida en uno de los santuarios históricos y de derechos humanos más importantes de la República Dominicana, la Casa Museo Hermanas Mirabal resguarda la memoria imborrable de Patria, Minerva y María Teresa, símbolos mundiales de la lucha contra la tiranía y la resistencia por la libertad.
El espacio físico donde vivieron sus últimos meses de vida se mantiene en pie no solo como un homenaje a su valentía, sino como un recordatorio permanente de la trágica fecha del 25 de noviembre de 1960, cuando fueron asesinadas por agentes del régimen de Rafael Leónidas Trujillo.
Historia y ubicación del recinto histórico
- ¿Dónde queda?: Está ubicada en la comunidad de Conuco, en la provincia Hermanas Mirabal (antigua provincia Salcedo), en la región norte de la República Dominicana.
- ¿Qué cuenta su historia?: La casa conserva intacta la atmósfera de la época, exhibiendo pertenencias personales, cartas, fotografías, vestidos y objetos cotidianos que pertenecieron a las hermanas y a su madre, Doña Chea.
- ¿Quiénes lo visitan?: Miles de estudiantes, turistas nacionales y delegaciones internacionales llegan cada año para rendir tributo y conocer de cerca la dimensión humana de estas heroínas de la patria.
- ¿Por qué es fundamental?: Porque el recinto se fundó para transformar el dolor de su pérdida en un legado educativo permanente contra la violencia de género y en defensa de la democracia.
«Este hogar es el reflejo de la dignidad hecha mujer; caminar por sus pasillos es sentir latir el corazón de la libertad dominicana,» expresan historiadores y guías del recinto.
Convertida en un museo administrado por la Fundación Hermanas Mirabal, la casa se mantiene abierta al público como un faro de memoria histórica y un punto obligado para comprender las raíces de la lucha por los derechos humanos en el continente.