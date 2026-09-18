Casa Museo Hermanas Mirabal: Legado de libertad

Conoce la historia de resistencia y el legado de las Hermanas Mirabal visitando su casa museo en la provincia Hermanas Mirabal

Convertida en uno de los santuarios históricos y de derechos humanos más importantes de la República Dominicana, la Casa Museo Hermanas Mirabal resguarda la memoria imborrable de Patria, Minerva y María Teresa, símbolos mundiales de la lucha contra la tiranía y la resistencia por la libertad.

resguarda la memoria imborrable de Patria, Minerva y María Teresa

El espacio físico donde vivieron sus últimos meses de vida se mantiene en pie no solo como un homenaje a su valentía, sino como un recordatorio permanente de la trágica fecha del 25 de noviembre de 1960, cuando fueron asesinadas por agentes del régimen de Rafael Leónidas Trujillo.

La casa conserva intacta la atmósfera de la época

Historia y ubicación del recinto histórico

¿Dónde queda?: Está ubicada en la comunidad de Conuco, en la provincia Hermanas Mirabal (antigua provincia Salcedo), en la región norte de la República Dominicana.

Está ubicada en la comunidad de (antigua provincia Salcedo), en la región norte de la República Dominicana. ¿Qué cuenta su historia?: La casa conserva intacta la atmósfera de la época, exhibiendo pertenencias personales, cartas, fotografías, vestidos y objetos cotidianos que pertenecieron a las hermanas y a su madre, Doña Chea.

La casa conserva intacta la atmósfera de la época, exhibiendo pertenencias personales, cartas, fotografías, vestidos y objetos cotidianos que pertenecieron a las hermanas y a su madre, Doña Chea. ¿Quiénes lo visitan?: Miles de estudiantes, turistas nacionales y delegaciones internacionales llegan cada año para rendir tributo y conocer de cerca la dimensión humana de estas heroínas de la patria.

Miles de estudiantes, turistas nacionales y delegaciones internacionales llegan cada año para rendir tributo y conocer de cerca la dimensión humana de estas heroínas de la patria. ¿Por qué es fundamental?: Porque el recinto se fundó para transformar el dolor de su pérdida en un legado educativo permanente contra la violencia de género y en defensa de la democracia.

«Este hogar es el reflejo de la dignidad hecha mujer; caminar por sus pasillos es sentir latir el corazón de la libertad dominicana,» expresan historiadores y guías del recinto.

Convertida en un museo administrado por la Fundación Hermanas Mirabal, la casa se mantiene abierta al público como un faro de memoria histórica y un punto obligado para comprender las raíces de la lucha por los derechos humanos en el continente.