Anticiclón se acerca, pero humedad dejará aguaceros hoy

La onda tropical se aleja, dando paso a un anticiclón. Sin embargo, la humedad residual provocará aguaceros moderados en el interior esta tarde

El panorama meteorológico de la República Dominicana presentará una leve mejoría debido a que la onda tropical que nos afectaba habrá salido de nuestra área de pronóstico. En su lugar, empezará a incidir paulatinamente una circulación anticiclónica, un sistema que tiende a estabilizar las condiciones del tiempo.

Aguaceros vespertinos por efectos locales

A pesar del ingreso del anticiclón, aún conservaremos humedad suficiente en nuestra masa de aire. Esta humedad, al interactuar con los efectos locales (calentamiento diurno y la orografía de nuestro territorio), favorecerá la formación de nublados durante la segunda mitad de la jornada.

A partir de la tarde, se pronostica la ocurrencia de aguaceros localmente moderados, actividad que podría perdurar hasta las primeras horas de la noche. Estas precipitaciones incidirán principalmente sobre localidades de las siguientes zonas:

Región sureste

Cordillera Central

Zona fronteriza

Región noroeste

Recomendaciones por calor: Con la disminución general de las lluvias y la entrada del anticiclón, las temperaturas volverán a sentirse marcadamente calurosas. Se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, usar ropas ligeras de colores claros y no exponerse directamente al sol sin protección durante los períodos de mayor insolación.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y sus demarcaciones aledañas, el pronóstico indica un marcado contraste térmico y pluviométrico entre sus sectores: