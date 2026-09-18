¿Compartimos un 60% de ADN con los plátanos? La verdad

Descubre la verdad científica detrás del mito viral de que los humanos compartimos el 60% de nuestros genes con los plátanos y qué significa realmente

En los últimos años se ha popularizado en internet un dato fascinante y a la vez desconcertante: los seres humanos compartimos aproximadamente el 60% de nuestro código genético con los plátanos. Para comprender este fenómeno, los expertos aclaran un matiz científico clave: no compartimos el 60% de todo nuestro ADN físico, sino que existe una homología en cerca del 60% de nuestros genes básicos.

Este tipo de datos virales suele generar confusión, pero detrás de ellos se esconde una de las lecciones más hermosas sobre el origen y la evolución de la vida en la Tierra.

Este hallazgo no pertenece a un solo investigador ni a un experimento exclusivo con frutas

Claves científicas del descubrimiento genético

¿Cómo es este evento?: No se trata de un evento aislado de laboratorio, sino del resultado del desarrollo de la genómica comparativa . Al secuenciar los genomas de diferentes especies, los científicos descubrieron que la maquinaria celular básica es universal en casi todos los seres vivos.

No se trata de un evento aislado de laboratorio, sino del resultado del desarrollo de la . Al secuenciar los genomas de diferentes especies, los científicos descubrieron que la maquinaria celular básica es universal en casi todos los seres vivos. ¿Quién y cómo lo descubrieron?: Este hallazgo no pertenece a un solo investigador ni a un experimento exclusivo con frutas. Surgió a finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando los consorcios internacionales comenzaron a mapear los genomas de plantas y animales, encontrando coincidencias sorprendentes al comparar las secuencias de proteínas esenciales.

Este hallazgo no pertenece a un solo investigador ni a un experimento exclusivo con frutas. Surgió a finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando los consorcios internacionales comenzaron a mapear los genomas de plantas y animales, encontrando coincidencias sorprendentes al comparar las secuencias de proteínas esenciales. ¿Por qué ocurre?: Todos los organismos vivos de nuestro planeta compartimos un ancestro común unicelular de hace miles de millones de años. Para que cualquier célula compleja pueda sobrevivir, necesita realizar procesos idénticos: replicar ADN, generar energía y reparar daños.

Todos los organismos vivos de nuestro planeta compartimos un unicelular de hace miles de millones de años. Para que cualquier célula compleja pueda sobrevivir, necesita realizar procesos idénticos: replicar ADN, generar energía y reparar daños. ¿Qué quiere decir esto en la práctica?: Significa que la vida comparte una misma biblioteca de instrucciones básicas. El plátano y nosotros necesitamos mecanismos celulares similares para funcionar, por lo que heredamos los mismos «ladrillos» moleculares fundamentales.

«La genética demuestra que los seres vivos estamos construidos con los mismos planos básicos; la diferencia radica en cómo se combinan esas instrucciones,» explican especialistas en biología molecular.

En conclusión, aunque comer una banana no nos convierte en parientes directos en el sentido cotidiano, la ciencia nos recuerda que toda la naturaleza está profundamente conectada por los hilos invisibles de la evolución.