República Dominicana: las playas favoritas de turistas

Punta Cana y Bávaro siempre han siendo las más visitadas, pero Samaná y Pedernales podrían estar emergiendo como destinos estrella gracias a su atractivo natural y la apuesta por un turismo más sostenible.
Las playas más concurridas de la República Dominicana han sido Punta Cana, Bávaro, Playa Rincón en Samaná y Bahía de las Águilas en Pedernales, todas destacadas por su alta afluencia turística y popularidad entre visitantes internacionales.
Playas más concurridas de República Dominicana
|Playa
|Ubicación
|Características
|Razón de popularidad
|Punta Cana & Bávaro
|Provincia La Altagracia
|Extensas playas de arena blanca, resorts todo incluido, vida nocturna
|Principal polo turístico del país, recibe la mayoría de visitantes internacionales
|Playa Rincón
|Las Galeras, Samaná
|Aguas turquesa del Atlántico, entorno natural
|Considerada una de las más hermosas del Caribe, muy visitada por turistas europeos
|Cayo Levantado (Isla Bacardí)
|Samaná
|Isla paradisíaca con arena blanca y aguas cristalinas
|Popular por excursiones y avistamiento de ballenas
|Bahía de las Águilas
|Pedernales
|8 km de playa virgen, aguas cristalinas
|Creciente interés en turismo ecológico y nuevas inversiones
|Playa Cosón
|Las Terrenas, Samaná
|Arena blanca, palmeras y snorkel
|Muy concurrida por viajeros que buscan tranquilidad y lujo
|La Ensenada
|Punta Rucia, norte del país
|Bahía tranquila con mariscos frescos
|Popular entre familias y locales
Tendencias de 2026
- Turismo internacional en auge: República Dominicana superó los 11 millones de visitantes en 2024 y mantiene un crecimiento sostenido.
- Diversificación de destinos: Aunque Punta Cana sigue siendo líder, playas como Bahía de las Águilas y Samaná están ganando protagonismo gracias a la promoción del turismo sostenible.
- Temporada alta: De diciembre a abril se concentran las visitas, por clima favorable y baja incidencia de huracanes.
Consideraciones
- Masificación en Punta Cana y Bávaro: Aunque son las más concurridas, la alta densidad de turistas puede afectar la experiencia.
- Accesibilidad limitada en Bahía de las Águilas: Su belleza virgen atrae cada vez más visitantes, pero llegar requiere logística especial.
- Impacto ambiental: El crecimiento turístico en zonas vírgenes como Pedernales exige políticas de conservación para evitar daños irreversibles.
Punta Cana y Bávaro siguen siendo las más visitadas, pero Samaná y Pedernales están emergiendo como destinos estrella gracias a su atractivo natural y la apuesta por un turismo más sostenible.