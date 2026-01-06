República Dominicana: las playas favoritas de turistas

Punta Cana y Bávaro siempre han siendo las más visitadas, pero Samaná y Pedernales podrían estar emergiendo como destinos estrella gracias a su atractivo natural y la apuesta por un turismo más sostenible.

Las playas más concurridas de la República Dominicana han sido Punta Cana, Bávaro, Playa Rincón en Samaná y Bahía de las Águilas en Pedernales, todas destacadas por su alta afluencia turística y popularidad entre visitantes internacionales.

Playas más concurridas de República Dominicana

Playa Ubicación Características Razón de popularidad Punta Cana & Bávaro Provincia La Altagracia Extensas playas de arena blanca, resorts todo incluido, vida nocturna Principal polo turístico del país, recibe la mayoría de visitantes internacionales Playa Rincón Las Galeras, Samaná Aguas turquesa del Atlántico, entorno natural Considerada una de las más hermosas del Caribe, muy visitada por turistas europeos Cayo Levantado (Isla Bacardí) Samaná Isla paradisíaca con arena blanca y aguas cristalinas Popular por excursiones y avistamiento de ballenas Bahía de las Águilas Pedernales 8 km de playa virgen, aguas cristalinas Creciente interés en turismo ecológico y nuevas inversiones Playa Cosón Las Terrenas, Samaná Arena blanca, palmeras y snorkel Muy concurrida por viajeros que buscan tranquilidad y lujo La Ensenada Punta Rucia, norte del país Bahía tranquila con mariscos frescos Popular entre familias y locales

Tendencias de 2026

Turismo internacional en auge : República Dominicana superó los 11 millones de visitantes en 2024 y mantiene un crecimiento sostenido.

: República Dominicana superó los 11 millones de visitantes en 2024 y mantiene un crecimiento sostenido. Diversificación de destinos : Aunque Punta Cana sigue siendo líder, playas como Bahía de las Águilas y Samaná están ganando protagonismo gracias a la promoción del turismo sostenible.

: Aunque Punta Cana sigue siendo líder, playas como Bahía de las Águilas y Samaná están ganando protagonismo gracias a la promoción del turismo sostenible. Temporada alta: De diciembre a abril se concentran las visitas, por clima favorable y baja incidencia de huracanes.

Consideraciones

Masificación en Punta Cana y Bávaro : Aunque son las más concurridas, la alta densidad de turistas puede afectar la experiencia.

: Aunque son las más concurridas, la alta densidad de turistas puede afectar la experiencia. Accesibilidad limitada en Bahía de las Águilas : Su belleza virgen atrae cada vez más visitantes, pero llegar requiere logística especial.

: Su belleza virgen atrae cada vez más visitantes, pero llegar requiere logística especial. Impacto ambiental: El crecimiento turístico en zonas vírgenes como Pedernales exige políticas de conservación para evitar daños irreversibles.

Punta Cana y Bávaro siguen siendo las más visitadas, pero Samaná y Pedernales están emergiendo como destinos estrella gracias a su atractivo natural y la apuesta por un turismo más sostenible.