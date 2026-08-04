¡Viral! Alfonso Rodríguez sin pelos en la lengua Con Jatnna

Se presenta una entrevista de Jatnna Tavárez a Alfonso Rodríguez, cineasta y ex cónsul en Los Ángeles, en su programa Con Jatnna

Alfonso habla sobre su gestión de 6 años como cónsul, aclarando que su salida fue un proceso normal dictado por normativas legales y no por un mal desempeño. Defiende su labor y el sacrificio de haber trasladado a su familia durante ese periodo.

Revela que ha estado trabajando con el presidente Luis Abinader en la creación de una oficina dedicada a gestionar inversiones extranjeras en la industria del entretenimiento (cine, televisión, parques temáticos).

Destaca el crecimiento masivo de la industria cinematográfica en República Dominicana desde 2020, resaltando que el país ha atraído inversiones superiores a los 1,000 millones de dólares.

Discute su postura política, identificándose como centro-derecha. Propone ideas como descentralizar la capital, modificar los horarios de transporte de carga y simplificar el sistema tributario.

Alfonso anuncia su regreso a la televisión dominicana con el programa Benberé, el cual se transmitirá por Color Visión a partir de septiembre, de lunes a viernes.

Comenta sobre sus nuevos proyectos cinematográficos, incluyendo una película sobre la revolución de 1965, y aclara cómo funcionan sus acuerdos internacionales de distribución.