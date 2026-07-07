RD podrá disfrutar de un eclipse lunar parcial este 27 de agosto

Este 27 de agosto el país será un escenario privilegiado para observar un eclipse lunar parcial

Los amantes de la astronomía y el público en general en la República Dominicana tienen una cita con el cielo nocturno el próximo 27 de agosto de 2026. Durante esta fecha, el país será un escenario privilegiado para observar un eclipse lunar parcial, un evento astronómico que promete cautivar a quienes dirijan su mirada hacia el firmamento.

¿Qué ocurrirá exactamente en el cielo?

A diferencia de un eclipse total, donde el satélite se oscurece por completo adquiriendo un tono rojizo, en este eclipse parcial la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna no será perfecta. Como resultado, una parte de la Luna atravesará la umbra (la parte más oscura de la sombra proyectada por nuestro planeta).

Visualmente, desde la perspectiva terrestre, parecerá que la Luna tiene una porción oscurecida, creando un contraste fascinante en su superficie iluminada.

Este fenómeno es completamente seguro de observar a simple vista, por lo que no se requerirá el uso de filtros solares, gafas de protección especial ni equipos complejos.

Claves para disfrutar del evento

Para garantizar la mejor experiencia y no perderse ningún detalle de este acontecimiento astronómico, se recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos:

Visibilidad: El eclipse será observable desde cualquier punto del territorio nacional, dependiendo estrictamente de que las condiciones meteorológicas y la nubosidad lo permitan.

El eclipse será observable desde cualquier punto del territorio nacional, dependiendo estrictamente de que las condiciones meteorológicas y la nubosidad lo permitan. Ubicación ideal: Se aconseja buscar lugares despejados y alejados de la intensa contaminación lumínica de las principales ciudades para apreciar con mayor nitidez el avance de la sombra sobre la superficie lunar.

Se aconseja buscar lugares despejados y alejados de la intensa contaminación lumínica de las principales ciudades para apreciar con mayor nitidez el avance de la sombra sobre la superficie lunar. Fotografía y observación: Aunque el ojo humano es suficiente para disfrutar del espectáculo, el uso de binoculares o cámaras con lentes de largo alcance permitirá observar con mayor claridad el relieve y los cráteres lunares durante la fase de oscurecimiento.

Mantente atento a los boletines meteorológicos a medida que se acerque la fecha para planificar tu noche de observación y disfrutar de este recordatorio de la majestuosidad de nuestro sistema solar.