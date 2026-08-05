Una inspiradora entrevista a Diany Mota y su hija Diana Victoria, destacando cómo ambas han logrado dejar una huella significativa en el ámbito de la moda

Una inspiradora entrevista de Jatnna a Diany Mota y su hija Diana Victoria, destacando cómo ambas han logrado dejar una huella significativa en el ámbito de la moda, los certámenes de belleza y la filantropía.

Puntos clave de la entrevista:

El legado de Diany Mota (01:47 – 02:46): Se repasa la exitosa trayectoria de Diany en el diseño de moda, habiendo vestido a figuras destacadas y colaborado con importantes franquicias de concursos de belleza internacionales, incluyendo Miss Mundo, Miss Universo y Nuestra Belleza Latina.

Se repasa la exitosa trayectoria de Diany en el diseño de moda, habiendo vestido a figuras destacadas y colaborado con importantes franquicias de concursos de belleza internacionales, incluyendo Miss Mundo, Miss Universo y Nuestra Belleza Latina. El rol de Diana Victoria: Diana comparte cómo, inspirada por su madre y su pasión por la producción y la labor social, ha tomado el liderazgo como directora general del Miss Mundo Dominicana y fundadora de la organización sin fines de lucro Íconos Kids, que lleva 10 años impulsando el desarrollo artístico de niños.

Diana comparte cómo, inspirada por su madre y su pasión por la producción y la labor social, ha tomado el liderazgo como directora general del Miss Mundo Dominicana y fundadora de la organización sin fines de lucro Íconos Kids, que lleva 10 años impulsando el desarrollo artístico de niños. Alianza con Univisión y nominación a los Premios Emmy: Se destaca el éxito del segmento Ventana Quisqueya, producido y dirigido por Diana en alianza con Univisión, el cual ha sido nominado a tres premios Emmy. El proyecto resalta la cultura, el turismo y la historia de la República Dominicana.

Se destaca el éxito del segmento Ventana Quisqueya, producido y dirigido por Diana en alianza con Univisión, el cual ha sido nominado a tres premios Emmy. El proyecto resalta la cultura, el turismo y la historia de la República Dominicana. Visión del Miss Mundo: Ambas enfatizan que el certamen Miss Mundo se distingue por promover valores, propósito y servicio social, alejándose de los paradigmas tradicionales de belleza para buscar mujeres integrales.

La entrevista concluye resaltando el poder de la unión familiar y la importancia de trabajar con un propósito social claro para impactar positivamente la vida de los demás.