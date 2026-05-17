Nuria Piera presenta “Rescatadores”: ¿El infierno detrás de la rehabilitación?

Aborda las graves irregularidades, maltratos y la falta de regulación legal y sanitaria en ciertos centros informales de rehabilitación en la RD, manejados por los denominados «rescatadores».

A continuación, se detallan los puntos clave del video:

Falta de aval científico y legal: Julio Díaz, director de Hogares Crea Dominicano, señala que estos grupos operan como una «moda» sin criterios científicos ni la habilitación y certificación requeridas por el Ministerio de Salud Pública

Métodos violentos de captura y encierro: Se denuncia que el primer contacto consiste en someter a los jóvenes mediante amenazas, disfraces, esposas y traslados forzosos en vehículos, perdiéndose el rastro de su tratamiento posterior [01:19]. Los internos suelen ser mantenidos en aislamiento extremo

Cobros económicos: A pesar de presentarse como ayuda voluntaria, se reporta que estos centros cobran mensualidades de aproximadamente 20,000 pesos, una carga pesada para familias de bajos recursos

Tratamientos inhumanos y testimonios de abuso: Exinternos relatan haber vivido experiencias traumáticas y «medievales», incluyendo el uso de cadenas constantes, privación de libertad y la total ausencia de terapias psicológicas o programas reales de rehabilitación