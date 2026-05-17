La Casa de Bernarda Alba abre con fuerza y ovaciones el Festae 2026

La obra de Federico García Lorca volverá a presentarse hoy en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional; luego continuará “Yago, yo no soy el que soy”, de la Compañía Nacional de Teatro



El silencio sepulcral que dominó anoche la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito decía más que cualquier aplauso anticipado. El público permanecía atrapado por la tensión, la oscuridad emocional y el peso dramático de “La Casa de Bernarda Alba”, el clásico de Federico García Lorca que abrió oficialmente la primera edición del Festival Internacional de las Artes Escénicas (Festae) 2026.

La versión libre presentada por la compañía colombiana Elemental Teatro recibió una cálida ovación tras una puesta en escena intensa, sobria y profundamente emocional, marcada por un extraordinario desempeño actoral y una propuesta visual cargada de simbolismo.

La obra, que vuelve a presentarse hoy en la Sala Carlos Piantini a las 6:30 de la tarde, sumerge al espectador en la amarga atmósfera de Bernarda Alba, una mujer autoritaria y represiva que convierte el duelo por la muerte de su esposo en una cárcel emocional para sus cinco hijas.

En escena, el dolor, la frustración y el deseo reprimido se movían entre paredes sombrías, silencios incómodos y miradas cargadas de miedo. La dirección logró transmitir la asfixiante sensación de encierro que atraviesa el texto lorquiano.

La influencia de la tradición católica también estuvo muy presente en el personaje de Bernarda. Sus rezos, su rigidez moral y la manera extrema de asumir el luto terminan convirtiéndose en instrumentos de control dentro del hogar.

Cada movimiento escénico parecía medido para sostener una atmósfera opresiva que el público recibió con absoluta atención.

Una apertura cargada de música y ambiente festivo

Antes de subir el telón, el lobby del Teatro Nacional se transformó en un espacio de encuentro cultural. Música en vivo y ritmos vallenatos acompañaron la llegada de los asistentes en una antesala marcada por el ambiente festivo.

La agrupación colombiana La Unión Vallenata puso a bailar a parte del público mientras avanzaba la noche inaugural del festival.

La jornada cerró luego con la presentación musical de David Almengod y Marakandé en el Café Teatro Juan Lockward.

Festae convierte a Santo Domingo en escenario internacional

Con esta apertura, Festae 2026 inicia oficialmente cinco días dedicados al teatro, la música, los talleres y los intercambios culturales.

El festival reúne propuestas artísticas de República Dominicana, Argentina, Colombia, Francia y Guinea Ecuatorial, consolidando a Santo Domingo como uno de los grandes puntos de encuentro cultural del Caribe.

La iniciativa es dirigida por el productor y actor Fausto Rojas, quien apuesta por una programación diversa y de alto nivel artístico.

Luego de “La Casa de Bernarda Alba”, la Sala Carlos Piantini recibirá los días 18 y 19 de mayo la producción dominicana “Yago, yo no soy el que soy”, de la Compañía Nacional de Teatro.

La cartelera del festival también incluye montajes internacionales como “El equilibrista”, desde Argentina; “El percusionista”, del artista ecuatoguineano Gorsy Edu; “Reactor Antígona”, de Marianela Boán; y “Pinocho”, del Teatro Guloya.

Teatro, música y formación artística

Además de las funciones teatrales, Festae desarrolla talleres, conciertos y encuentros formativos en espacios como el Teatro Nacional, Palacio de Bellas Artes, Anfiteatro Nuryn Sanlley, Cristo Park, Rock&Rolla y el Centro León de Santiago.

Entre las actividades más esperadas figura el taller “El placer trágico del clown”, impartido por Gabriel Chamé Buendía.

La programación también apuesta por integrar nuevas audiencias y acercar propuestas internacionales al público dominicano.

La respuesta obtenida durante la jornada inaugural deja claro que Festae arrancó con fuerza y con un público dispuesto a abrazar las artes escénicas.

Porque anoche, más allá de una función teatral, lo que se vivió en la Sala Carlos Piantini fue una experiencia cargada de emoción, silencio, tensión y aplausos prolongados.

Las boletas están a la venta en UepaTickets.