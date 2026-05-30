¿Cómo el vuelo de las Mariposas derrocó a un tirano? La historia del 30 de mayo de 1961 y el fin de la dictadura de Trujillo en República Dominicana.

El 30 de mayo de 1961 marca un punto de inflexión definitivo en la historia dominicana: el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo y el inicio del colapso de una de las dictaduras más largas y sangrientas de América Latina.

Sin embargo, para entender cómo un régimen de 31 años cimentado en el terror absoluto llegó a su fin esa noche en la autopista hacia San Cristóbal, es imperativo mirar seis meses atrás, hacia el evento que rompió el espinazo de la tiranía: el asesinato de las hermanas Mirabal.

El Detonante que Despertó a una Nación

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas en la clandestinidad como «Las Mariposas», no fueron simples víctimas de un régimen opresivo; fueron arquitectas activas de la resistencia. Como figuras centrales de la Agrupación Política 14 de Junio, las hermanas desafiaron abiertamente la hegemonía del tirano, organizando y movilizando a una generación que ya no estaba dispuesta a vivir de rodillas.

El 25 de noviembre de 1960, la brutalidad del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) orquestó su asesinato a garrotazos, intentando simular un accidente automovilístico. Trujillo creyó que, al eliminar a las líderes, decapitaría a la oposición. Se equivocó. El crimen no solo provocó la condena internacional, sino que destruyó el último velo de tolerancia que existía dentro de la sociedad dominicana, incluyendo a sectores eclesiásticos y de la élite que hasta entonces habían guardado silencio.

De Mártires a Símbolo Global de Libertad

La indignación colectiva por la muerte de las Mariposas fue el combustible moral que aceleró la conspiración del 30 de mayo. Quienes participaron en el complot para ajusticiar a Trujillo sabían que el país había cruzado una línea de no retorno.

Pero el legado de las hermanas Mirabal trascendió las fronteras de la isla caribeña para convertirse en un emblema universal de la resistencia femenina. Su sacrificio resignificó el rol de la mujer en la política latinoamericana, demostrando que el coraje no entiende de géneros.

Reconocimiento Global: En 1999, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , inmortalizando su lucha a nivel mundial.

En 1999, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre como el , inmortalizando su lucha a nivel mundial. El Vuelo Continuo: «Las Mariposas» dejaron de ser solo figuras históricas dominicanas para transformarse en el arquetipo de la mujer que no claudica ante la injusticia, el abuso de poder y la opresión sistémica.

El 30 de Mayo: La Cosecha de la Resistencia

Cuando los disparos resonaron la noche del 30 de mayo de 1961, no solo se abatió a un hombre que se creía dueño de un país; se ejecutó el mandato de un pueblo exhausto. El ajusticiamiento de Trujillo fue, en muchos sentidos, la respuesta inevitable al terror desmedido que alcanzó su cúspide con la sangre de Patria, Minerva y María Teresa.

Hoy, recordar el 30 de mayo es también honrar a las Mariposas. Su vuelo clandestino sembró las semillas de la libertad que, medio siglo después, la República Dominicana sigue cultivando bajo la premisa irrenunciable de un pueblo que aprendió su lección: Nunca más.