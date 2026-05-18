En una entrevista exclusiva Jatnna Távarez habla con la reconocida periodista Alicia Ortega, en una emotiva edición especial dedicada a la celebración del Día de las Madres

Alicia Ortega por el Día de las Madres reflexiona sobre su papel como madre de Jessica y Dominique, su relación con sus nietas y el profundo impacto que dejó el fallecimiento de su madre, doña Rosmery, de quien heredó valores de paz y servicio.

Trayectoria y rigor periodístico: Se destaca la carrera de Alicia Ortega, marcada por su valentía y compromiso con la verdad a través del periodismo de investigación. Hablan sobre cómo ha logrado mantener credibilidad a pesar de tocar intereses poderosos.

La tragedia de San Cristóbal: Alicia comparte su experiencia personal y profesional durante la cobertura de esta tragedia, donde se encontraba presente en el lugar de los hechos no solo como periodista, sino como alguien cercana a las víctimas.

Vida familiar y el rol de Fernando Hasbún: La entrevista explora su relación de 37 años con Fernando Hasbún, su esposo y compañero de vida, destacando cómo él ha sido un pilar fundamental en su carrera y en la formación del Grupo SIN.

Momentos emotivos: El programa incluye mensajes sorpresa de sus hijas, quienes expresan su admiración y cariño hacia ella, además de un recorrido por recuerdos familiares a través de fotografías.

El encuentro culmina con un gesto de agradecimiento y admiración mutua entre ambas comunicadoras, celebrando la trayectoria de una de las figuras más influyentes de la televisión dominicana.