Entrevista Exclusiva: Alicia Ortega y Jatnna celebran el Día de las Madres

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En una entrevista exclusiva Jatnna Távarez habla con la reconocida periodista Alicia Ortega, en una emotiva edición especial dedicada a la celebración del Día de las Madres

Alicia Ortega por el Día de las Madres reflexiona sobre su papel como madre de Jessica y Dominique, su relación con sus nietas y el profundo impacto que dejó el fallecimiento de su madredoña Rosmery, de quien heredó valores de paz y servicio.

Trayectoria y rigor periodístico: Se destaca la carrera de Alicia Ortega, marcada por su valentía y compromiso con la verdad a través del periodismo de investigación. Hablan sobre cómo ha logrado mantener credibilidad a pesar de tocar intereses poderosos.

La tragedia de San Cristóbal: Alicia comparte su experiencia personal y profesional durante la cobertura de esta tragedia, donde se encontraba presente en el lugar de los hechos no solo como periodista, sino como alguien cercana a las víctimas.

Vida familiar y el rol de Fernando Hasbún: La entrevista explora su relación de 37 años con Fernando Hasbún, su esposo y compañero de vida, destacando cómo él ha sido un pilar fundamental en su carrera y en la formación del Grupo SIN.

  • Momentos emotivos: El programa incluye mensajes sorpresa de sus hijas, quienes expresan su admiración y cariño hacia ella, además de un recorrido por recuerdos familiares a través de fotografías.

El encuentro culmina con un gesto de agradecimiento y admiración mutua entre ambas comunicadoras, celebrando la trayectoria de una de las figuras más influyentes de la televisión dominicana.

En una entrevista exclusiva Jatnna Távarez habla con la reconocida periodista Alicia Ortega, en una emotiva edición especial dedicada a la celebración del Día de las Madres

Alicia Ortega por el Día de las Madres reflexiona sobre su papel como madre de Jessica y Dominique, su relación con sus nietas y el profundo impacto que dejó el fallecimiento de su madredoña Rosmery, de quien heredó valores de paz y servicio.

Trayectoria y rigor periodístico: Se destaca la carrera de Alicia Ortega, marcada por su valentía y compromiso con la verdad a través del periodismo de investigación. Hablan sobre cómo ha logrado mantener credibilidad a pesar de tocar intereses poderosos.

La tragedia de San Cristóbal: Alicia comparte su experiencia personal y profesional durante la cobertura de esta tragedia, donde se encontraba presente en el lugar de los hechos no solo como periodista, sino como alguien cercana a las víctimas.

Vida familiar y el rol de Fernando Hasbún: La entrevista explora su relación de 37 años con Fernando Hasbún, su esposo y compañero de vida, destacando cómo él ha sido un pilar fundamental en su carrera y en la formación del Grupo SIN.

  • Momentos emotivos: El programa incluye mensajes sorpresa de sus hijas, quienes expresan su admiración y cariño hacia ella, además de un recorrido por recuerdos familiares a través de fotografías.

El encuentro culmina con un gesto de agradecimiento y admiración mutua entre ambas comunicadoras, celebrando la trayectoria de una de las figuras más influyentes de la televisión dominicana.

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