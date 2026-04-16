¡Última hora! El COE mantiene 23 provincias y el Distrito Nacional en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene 23 provincias y el Distrito Nacional en alerta, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que continuamos bajo condiciones meteorológicas e hidrológicas, favorables para que sigan las precipitaciones

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene 06 provincias en alerta amarilla y 17 y el Distrito Nacional en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que continuamos bajo condiciones meteorológicas e hidrológicas, favorables para que sigan las precipitaciones y continue aumentando la humedad de los suelos en las provincias bajo alerta.

Además, para esta tarde,se esperan incrementos nubosos generadores de aguaceros locales, moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias en alerta amarilla son:

Puerto Plata

San José de Ocoa

Santiago

La Vega

Monseñor Nouel

Santiago Rodríguez

En alerta verde:

Distrito Nacional

Santo Domingo

Hermanas Mirabal

María Trinidad Sánchez

Hato Mayor

Duarte (en especial el Bajo Yuna)

El Seibo

Espaillat

Valverde

Monte Plata

Sánchez Ramírez

San Pedro de Macorís

Monte Cristi

San Juan

Elías Piña

San Cristóbal

Independencia

Samaná

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En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, el INDOMET recomienda en la costa atlántica a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales, así como frecuentes episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes e incluso posibles trombas marinas.