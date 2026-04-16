¡Última hora! El COE mantiene 23 provincias y el Distrito Nacional en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene 23 provincias y el Distrito Nacional en alerta, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que continuamos bajo condiciones meteorológicas e hidrológicas, favorables para que sigan las precipitaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene 06 provincias en alerta amarilla y 17 y el Distrito Nacional en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que continuamos bajo condiciones meteorológicas e hidrológicas, favorables para que sigan las precipitaciones y continue aumentando la humedad de los suelos en las provincias bajo alerta.
Además, para esta tarde,se esperan incrementos nubosos generadores de aguaceros locales, moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Las provincias en alerta amarilla son:
Puerto Plata
San José de Ocoa
Santiago
La Vega
Monseñor Nouel
Santiago Rodríguez
En alerta verde:
Distrito Nacional
Santo Domingo
Hermanas Mirabal
María Trinidad Sánchez
Hato Mayor
Duarte (en especial el Bajo Yuna)
El Seibo
Espaillat
Valverde
Monte Plata
Sánchez Ramírez
San Pedro de Macorís
Monte Cristi
San Juan
Elías Piña
San Cristóbal
Independencia
Samaná
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En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
De igual forma, el INDOMET recomienda en la costa atlántica a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales, así como frecuentes episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes e incluso posibles trombas marinas.