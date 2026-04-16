¡Atención! Indomet prevé para hoy posibles granizos

Se esperan para el día de hoy incrementos nubosos de consideración, acompañados de aguaceros significativos, moderados a fuertes, e incluso posibles granizos.

Hoy jueves, una masa de aire con gran contenido de humedad influenciada por el viento, más los efectos de una vaguada, la cual, se ubicará sobre el país en varios niveles de la troposfera, comenzarán a provocar durante el transcurso de la mañana, incrementos nubosos de consideración, acompañados de aguaceros significativos, moderados a fuertes, siendo más intensos después del mediodía con tormentas eléctricas, ráfagas de viento, deslizamientos de tierra en ocasiones e incluso posibles granizos.

Dichas precipitaciones serán más frecuentes en varios municipios y comunidades de:

La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Peravia, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Independencia, Baoruco y Pedernales, entre otras que están en alerta meteorológica.

Este Centro Nacional de Pronósticos modifica los niveles de AVISO y ALERTA meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de posibles deslizamientos de tierra y granizadas aisladas, destacando que dichos niveles podrían ser modificados durante las próximas 24 a 72 horas.

NIVELES DE ALERTA Y AVISOS METEOROLÓGICOS ALERTA AVISOS DESCONTINUADAS San Pedro de Macorís María Trinidad Sánchez Hermanas Mirabal La Vega Duarte Samaná Sánchez Ramírez Santiago Independencia Valverde Monte Cristi Santiago Rodríguez San Cristóbal El Seibo La Romana Monseñor Nouel Elías Piña Hato Mayor San José de Ocoa San Juan El Gran Santo Domingo Puerto Plata Monte Plata Espaillat Total: 18 Total: 6 Total: 0

Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros locales. Tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: aumentos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.