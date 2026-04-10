Scouts independientes proponen eliminar preacuerdos con menores y firmar jugadores entre 17 y 22 años

ASIRERD citó a figuras históricas del béisbol dominicano que firmaron a edades más avanzadas, como Juan Marichal y Sammy Sosa, y lograron destacarse en las Grandes Ligas.

Por noticias SIN

República Dominicana-. La Asociación de Scouts Independientes de Béisbol de República Dominicana (ASIRERD) solicitó a las organizaciones de Grandes Ligas modificar el sistema de firmas de jugadores en el país, proponiendo que los contratos se realicen con jóvenes entre 17 y 22 años y no mediante preacuerdos con menores de edad.

En una comunicación fechada el 9 de abril de 2026, firmada por su presidente, Esteban Pérez, la entidad expresó su preocupación por la práctica de acuerdos tempranos con niños de entre 10 y 14 años, los cuales obligan a esperar hasta que cumplan la edad reglamentaria para recibir bonificaciones y acceder al béisbol profesional.

ASIRERD considera que este modelo afecta el desarrollo de los prospectos dominicanos y planteó que los jugadores alcanzan mayor madurez física a partir de los 18 años, lo que, a su juicio, permitiría evaluaciones más justas y oportunidades más equitativas.

Propuesta de ASIRERD

Como respaldo a su propuesta, la organización citó casos de figuras históricas del béisbol dominicano como Juan Marichal, Joaquín Andújar, Julio César Franco, Sammy Sosa, Robinson Canó, Raúl Mondesí, Tony Peña y Santo Alcalá, quienes firmaron a edades más avanzadas y lograron destacarse en las Grandes Ligas.

Reunión con entrenadores

La asociación también convocó a una reunión para el miércoles 29 de abril a las 10:00 de la mañana en el Centro Olímpico, a la que invitó a entrenadores de todo el país, con el objetivo de discutir la situación y unificar criterios sobre el futuro del sistema de firmas.

Respuesta de Grandes Ligas