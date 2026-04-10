Despertarse temprano es un hábito que activa la energía y la salud

Si eres de los renuentes, necesitas trabajar aplicando las medidas que te ayuden a cambiar los hábitos que te amarran a la cam

Un sonido agudo e insistente puede escucharse a lo lejos pero tú, entre dormido y despierto, te dices a ti mismo abriendo los ojos apenas: “Es un sueño”, das una vuelta en la cama y vuelves a caer en los brazos de Morfeo. El ruido no cesa. Va en aumento. Sabes

que es la alarma para levantarte temprano. Por fin claudicas a su incesante ruido y abres los ojos.

Despertarse temprano es una cualidad personal ¡Sí! No a todos les gusta ponerse en pie a penas suena el reloj despertador o el teléfono celular. Levantarse a tempranas horas, requiere un esfuerzo que denota carácter y la decisión de cumplir con un compromiso o meta trazada para tu vida.

Si eres de los renuentes, necesitas trabajar aplicando las medidas que te ayuden a cambiar los hábitos que te amarran a la cama, como ver películas, leer, revisar y actualizar tus redes sociales hasta muy tarde en la noche.

Quizás conocer los beneficios de despertarse temprano, te ayuden a tomar conciencia sobre lo importante que es:

1. Despertarse temprano es una ventaja porque conseguirás efectividad y calidad en cualquier actividad que realices.

2. Podrás disponer de tiempo para ejecutar una rutina de ejercicios u otra disciplina como el Yoga o la Meditación.

3. El desayuna es la comida más importante del día, levantarse temprano otorga la ventaja de disfrutarlo realmente, sin presiones por el cumplimiento del horario laboral.

4. Despertarse temprano potencia tu memoria y concentración. Estudiantes manifiestan, que retienen más la información obtenida de lecturas realzadas a primera hora de la mañana.

5. Un estudio llevado a cabo en Toronto, Canadá, con 712 sujetos de prueba, arrojó que las personas que acostumbran levantarse temprano, son más positivas, estables y gozan de buena salud.

6. Si te levantas tempranos recibirás la luz solar de las primeras horas de la mañana.

Esta exposición al astro rey es la que más beneficios brinda a la salud.

Que dices, ¿en adelante te levantarás temprano o dejarás sonar el reloj?