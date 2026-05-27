La reconocida presentadora y comunicadora Ingrid Gómez en el programa Es Temprano Todavía aborda con firmeza la reciente controversia sobre los ataques a mujeres en los medios debido a su edad

Ataques por la edad:

Ingrid aborda con firmeza la reciente controversia sobre los ataques a mujeres en los medios debido a su edad. Defiende que envejecer dignamente es una bendición y una fuente de inspiración, criticando la actitud de quienes usan la edad para desmerecer la capacidad profesional de las mujeres.

Reflexiona sobre cómo ha construido su carrera a lo largo de los años, destacando la importancia de la reinvención constante y el respeto a la trayectoria de figuras veteranas, citando como ejemplo a la icónica presentadora argentina Mirtha Legrand (4:49 – 6:05).

Proyecto Mujeres al Borde Radio:

Ingrid conversa sobre la evolución de su proyecto, que ahora se transmite en un horario competitivo (de 5 a 7 p.m.) y destaca su pasión por los retos profesionales.

Comparte con orgullo detalles sobre su equipo de trabajo, incluyendo a Paloma Rodríguez, a quien considera una de las mejores voces y una compañera fundamental, además de mencionar a otros talentos que han pasado por su plataforma y su nuevo descubrimiento, Yamel Castro.

Finalmente, explica cómo ha canalizado su don de comunicación y empatía hacia la realización de conversatorios y conferencias para inspirar y acompañar a otras mujeres, tanto en eventos públicos como en el ámbito corporativo.