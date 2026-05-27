Bella Castle Investment: nuevo showroom en Sto. Domingo

La empresa Bella Castle Investment, celebró la noche del martes 26 de mayo la inauguración oficial de su nuevo showroom principal.

La empresa Bella Castle Investment, representantes exclusivos en República Dominicana de las marcas Changan, Deepal y AVATR, celebró la noche del martes 26 de mayo la inauguración oficial de su nuevo showroom principal, ubicado en la avenida John F. Kennedy, Km 6 ½, Ensanche Paraíso, Santo Domingo.

El acto estuvo encabezado por el Gerente General de la empresa, Práxedes J. Castillo Bellapart, quien, junto a clientes, aliados estratégicos, ejecutivos e invitados especiales dejó formalmente abiertas las puertas de este moderno espacio concebido para transformar la experiencia automotriz en el país.

Profesionales posan sonrientes en un evento corporativo. Un coche moderno es el protagonista del fondo.

La nueva sucursal se destaca por una edificación imponente de concepto minimalista y futurista, diseñada para brindar comodidad, innovación y atención personalizada a cada visitante.

Entre sus principales atractivos se encuentran salas de espera multifuncionales adaptadas al estilo de vida de cada cliente, área infantil, coffee shop, sala de personalización de vehículos, además de espacios dedicados a repuestos y servicio postventa.

Como parte de esta nueva etapa de innovación, BCI introduce al mercado dominicano la marca AVATR con su modelo AVATR 11, un vehículo que redefine el concepto de movilidad inteligente y lujo tecnológico.

El AVATR 11 está disponible en versiones de hasta 578 HP, con aceleración de 0 a 100 km/h desde 4.5 segundos en sus versiones AWD y una autonomía eléctrica de hasta 625 kilómetros.

Sonrisas y trajes elegantes marcan la ocasión. Los asistentes disfrutan de un evento formal.

Durante su discurso, Práxedes J. Castillo Bellapart expresó:

“Este espacio que hoy inauguramos no es solo una exhibición de vehículos. Es una declaración de quiénes somos y hacia dónde vamos. Representar marcas como Changan, Deepal y AVATR no es casualidad; es el reflejo de nuestro compromiso con la innovación, la tecnología y el futuro de la movilidad.”

Asimismo, destacó que esta inauguración representa un importante hito para el crecimiento de la movilidad y la evolución tecnológica del sector automotriz en República Dominicana.

nuevo showroom

BCI inició sus operaciones a finales del año 2017 con la representación exclusiva de Changan, logrando posicionarse como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en el mercado local, con más de 12,000 unidades vendidas en el país.

Como parte de su proceso de expansión e innovación, la empresa incorporó en 2025 la marca Deepal, enfocada en modelos híbridos, y para este 2026 suma a su portafolio la marca AVATR, especializada en vehículos 100 % eléctricos e híbridos con tecnología de última generación.

Actualmente, BCI cuenta con centros de servicio en Santiago de los Caballeros y en el Km 18 de la Autopista Duarte, a los que se sumarán próximamente nuevas aperturas en otras provincias del país, fortaleciendo así su presencia a nivel nacional.

El nuevo showroom operará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.