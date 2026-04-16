Actos fúnebres del reconocido comunicador Carlos Batista

El Show del Mediodía desde la funeraria Blandino, estuvo dando cobertura durante los actos fúnebres del reconocido comunicador dominicano Carlos Batista Matos.

Durante la transmisión, diversas figuras del medio artístico y político expresan su pesar y destacan el legado profesional y humano de Batista:

Don Radhamés Jiménez : Describe la pérdida como irreparable, resaltando la gran calidad humana de Carlos y su estrecha relación con el expresidente Leonel Fernández.

: Describe la pérdida como irreparable, resaltando la gran calidad humana de Carlos y su estrecha relación con el expresidente Leonel Fernández. María María : Elogia a Batista como un «hacedor de talentos» que brindó oportunidades a muchos jóvenes comunicadores en su programa Con los Famosos.

: Elogia a Batista como un que brindó oportunidades a muchos jóvenes comunicadores en su programa Con los Famosos. Enrique García : Resalta la integridad de Carlos, revelando que trabajó durante dos años en la Dirección de Comunicaciones de Migración sin cobrar sueldo ni beneficios, siempre cumpliendo con su labor con puntualidad y responsabilidad.

: Resalta la integridad de Carlos, revelando que trabajó durante dos años en la Dirección de Comunicaciones de Migración sin cobrar sueldo ni beneficios, siempre cumpliendo con su labor con puntualidad y responsabilidad. Magalis Febles: Destaca el estilo elegante y respetuoso de hacer periodismo de Batista, exhortando a las nuevas generaciones a no utilizar el insulto como medio de monetización en redes sociales.

El reportaje enfatiza que Carlos Batista fue un hombre con profundos principios e intelecto, quien prefirió mantener un perfil discreto respecto a sus actos de bondad y su vida privada.