“Yailin La Más Viral” a la espera de que el MP formalice los cargos

Actualmente, la artista se encuentra detenida a la espera de que el Ministerio Público formalice los cargos y deposite la solicitud de medida de coerción

La detención de la intérprete urbana Jailin La Más Viral en Santo Domingo Este, ha causado revuelo en las redes sociales.

Tras ser interceptada junto a otras dos personas en un vehículo Lamborghini verde. Se informa que las autoridades ocuparon dos armas de fuego sin documentación legal.

Actualmente, la artista se encuentra detenida a la espera de que el Ministerio Público formalice los cargos y deposite la solicitud de medida de coerción.