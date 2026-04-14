Jose Soriano es el jugador de la semana en la Liga Americana

Soriano ganó ambos partidos que lanzó, destacándose por su dominio en el montículo.

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- El lanzador dominicano de Los Angeles Angels, José Soriano, fue reconocido como el jugador de la semana en la Liga Nacional.

Soriano tuvo dos apariciones durante la pasada semana, en las que cubrió un total de 15 entradas, permitiendo una sola carrera para una efectividad de 0.60, con 20 ponches, cinco hits permitidos y tres bases por bolas otorgadas.

Su picheo independiente de defensa (FIP) en ese tramo fue de 1.95 y su WHIP de 0.53, mientras que limitó a los rivales a un promedio de bateo de apenas .102. El lanzador se acreditó la victoria en ambos encuentros que disputó.