Ambiente caluroso

Este domingo, permanece la incidencia de una atmosfera de reducido contenido de humedad asociado a los efectos de un sistema anticiclónico, que favorecerá un ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias sobre el país. No obstante, el viento del este y los factores orográficos locales provocarán algunos nublados al final de la tarde y en el transcurso de la noche, con chubascos dispersos sobre localidades de las regiones noreste, valle del Cibao, la llanura oriental y el litoral Caribeño. Especialmente en La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Cristóbal, Barahona, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, el Gran Santo Domingo y Monte Plata.

Las temperaturas continuarán calurosas durante el día, debido al viento del este. Por esta razón, recomendamos tomar suficientes líquidos, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m. Durante la noche y la madrugada, las temperaturas serán más agradables, especialmente en las zonas montañosas, donde podrían presentarse nieblas o neblinas.

Distrito Nacional: mayormente soleado con chubascos aislados en la tarde y entrada la noche.

Santo Domingo Norte: mayormente soleado con chubascos locales en la tarde y entrada la noche.

Santo Domingo Oeste: mayormente soleado con aumentos nubosos al final de la tarde.

Santo Domingo Este: nubes aisladas en horas matutinas, siendo medio nublado en la tarde.

Temperaturas: mínimas entre 23 °C y 25 °C ; máximas entre 31 °C y 33 °C.

Mañana lunes, se prevén condiciones de escasas lluvias debido a la persistencia del sistema de alta presión, que continuará limitando la ocurrencia de precipitaciones sobre gran parte del país. No obstante, durante las horas matutinas, podrían ocurrir algunos chubascos aislados sobre el litoral costero Caribeño. En la tarde y entrada la noche, se prevén chubascos moderados localmente hacia comunidades de las regiones noreste, sureste, valle del Cibao y la cordillera Central. Oficialmente terminará la temporada ciclónica del presente año para el área del Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México.

Gran Santo Domingo: nubes dispersas a medio nublado en la tarde con chubascos aislados.

Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado en la tarde con chubascos locales.

El martes, los efectos asociados al sistema de alta presión continuarán inhibiendo las precipitaciones importantes sobre la geografía nacional, favoreciendo condiciones estables en horas matutinas. Después del mediodía, el viento y los efectos locales podrían favorecer algunos desarrollos nubosos, acompañados de chubascos locales hacia algunas provincias de las regiones norte, noreste, sureste, litoral sur y la cordillera Central.

Gran Santo Domingo: mayormente soleado.

Distrito Nacional: mayormente soleado.

RESUMEN: sistema anticiclónico favoreciendo condiciones mayormente soleadas y caluroso sobre el país con chubascos aislados en algunas localidades en horas de la tarde y primeras horas de la noche.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Mayormente soleado con aumentos nubosos al final de la tarde. 32/34 22/24 Puerto Plata Mayormente soleado con nublados en la noche acompañados de chubascos locales. 33/35 22/24 Duarte Nubes dispersas. 32/34 22/24 Constanza Nubes dispersas. 26/28 10/13 Peravia Nubes dispersas. 31/33 23/25 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados. 32/34 23/25 La Romana Aumentos nubosos en la tarde con chubascos locales. 32/34 23/25 La Vega Incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados. 32/34 21/23 Monseñor Nouel Aumentos nubosos en la tarde con chubascos locales. 31/33 21/23 San Cristóbal Aumentos nubosos en la tarde con chubascos locales. 32/34 21/23 Samaná Nubes dispersas siendo nublado en la noche con chubascos moderados en ocasiones. 32/34 22/24 Monte Cristi Mayormente soleado. 32/34 22/24 Azua Mayormente soleado. 32/34 22/24 San Juan Mayormente soleado. 32/34 18/20 Barahona Mayormente soleado. 32/34 24/26 La Altagracia Nubes dispersas siendo medio nublado en la tarde y noche con chubascos moderados en ocasiones. 32/34 24/26

Meteorólogos: Claudio Amparo / David Chacón.