El Parque Submarino La Caleta, un destino ideal esta Navidad

El Parque Nacional Submarino La Caleta, recién remodelado, es un destino ideal esta Navidad para combinar naturaleza, historia y aventura cerca de Santo Domingo

El Parque Nacional Submarino La Caleta, ubicado a pocos kilómetros de la capital y recién remodelado, se presenta este diciembre como uno de los destinos más completos para disfrutar la Navidad en contacto con la naturaleza, la historia y el mar Caribe.

Naturaleza y aventura

Los visitantes pueden practicar buceo y snorkel en arrecifes de coral y explorar naufragios emblemáticos como el Hickory y la fragata Nuestra Señora de Begoña, que convierten el área en un verdadero museo submarino. Para quienes prefieren tierra firme, los nuevos senderos internos y paseos conmemorativos ofrecen espacios ideales para caminatas familiares y fotografías festivas.

Cultura y tradición

El Museo Etnológico y Arqueológico Taíno abre sus puertas con piezas precolombinas que narran la historia ancestral de la isla, convirtiéndose en una parada obligatoria para quienes buscan un plan cultural en estas fiestas.

un destino ideal esta navidad

Razones para visitarlo en Navidad

Diversión para todos: Desde los más aventureros que buscan bucear, hasta familias que prefieren pasear y aprender historia, hay opciones variadas.

Ubicación estratégica: Está a solo 20 km de Santo Domingo y muy cerca del Aeropuerto Internacional Las Américas, lo que lo convierte en una parada perfecta para quienes llegan al país.

Ambiente festivo: La remodelación reciente le da un aire renovado, con infraestructura lista para recibir visitantes en temporada alta.

Actividades recomendadas en La Caleta esta Navidad

Buceo y snorkel: Explora arrecifes de coral y el famoso naufragio del Hickory, además de la fragata Nuestra Señora de Begoña, que convierte el parque en un museo submarino vivo.

Explora arrecifes de coral y el famoso naufragio del Hickory, además de la fragata Nuestra Señora de Begoña, que convierte el parque en un museo submarino vivo. Senderismo y paseos familiares: Los nuevos senderos internos y el paseo conmemorativo ofrecen espacios para caminar, disfrutar del aire navideño y tomar fotos en grupo.

Los nuevos senderos internos y el paseo conmemorativo ofrecen espacios para caminar, disfrutar del aire navideño y tomar fotos en grupo. Museo Taíno: Descubre piezas arqueológicas precolombinas en el Museo Etnológico y Arqueológico Taíno, perfecto para quienes buscan un plan cultural en estas fiestas.

Descubre piezas arqueológicas precolombinas en el Museo Etnológico y Arqueológico Taíno, perfecto para quienes buscan un plan cultural en estas fiestas. Picnic y descanso: Aprovecha las áreas verdes para compartir un picnic navideño con vista al mar Caribe.

Aprovecha las áreas verdes para compartir un picnic navideño con vista al mar Caribe. Tours guiados: Varias agencias ofrecen recorridos que combinan La Caleta con Boca Chica y Los Tres Ojos, ideales para un día completo de turismo

Consejos prácticos

Verificar horarios de apertura en temporada alta.

Respetar las normas de conservación del parque.

Llevar protector solar y agua para hidratarse.

Consultar agencias locales para alquiler de equipos de buceo.

Este diciembre, La Caleta se convierte en un regalo para locales y turistas: un espacio donde la naturaleza, la historia y la alegría navideña se encuentran bajo el sol caribeño.