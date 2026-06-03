Sky High Dominicana reafirma su compromiso con la región

Sky High Dominicana valoró el reconocimiento realizado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y la presidenta de la República de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons

Sky High Dominicana valoró el reconocimiento realizado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y la presidenta de la República de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, quienes destacaron la importancia de la conectividad aérea para fortalecer los vínculos entre ambos países y ampliar las oportunidades de cooperación en áreas estratégicas como el turismo, el comercio y la inversión.

La ejecutiva valoró además el anuncio realizado por el Gobierno de Surinam

Durante el encuentro oficial celebrado en Santo Domingo, ambos mandatarios resaltaron la contribución de la ruta Santo Domingo–Paramaribo, operada por Sky High Dominicana, como un instrumento que facilita el intercambio entre dos naciones llamadas a fortalecer su integración económica y cultural.

Para Cesarina Beauchamp, la inclusión de la conectividad aérea dentro de la agenda bilateral representa una señal del papel cada vez más relevante que desempeña la aviación en el desarrollo de la región.

“Nos honra que la conectividad sea reconocida como una herramienta estratégica para acercar mercados, impulsar el turismo y generar nuevas oportunidades de crecimiento. Este reconocimiento fortalece nuestra visión de seguir construyendo puentes entre los países del Caribe y Sudamérica a través de una conectividad confiable y sostenible”, afirmó Beauchamp.

Sky High Dominicana valoró el reconocimiento realizado por el presidente

La ejecutiva valoró además el anuncio realizado por el Gobierno de Surinam, mediante el cual los ciudadanos dominicanos con pasaportes ordinarios y visas válidas de Estados Unidos o del Espacio Schengen podrán ingresar a ese país con fines turísticos sin necesidad de solicitar una visa adicional, una medida que facilitará la movilidad y promoverá un mayor intercambio entre ambas naciones.

“Acciones como esta contribuyen a derribar barreras, acercar a nuestros pueblos y crear nuevas oportunidades para el turismo, los negocios y la cooperación regional”, agregó.

Con más de 16 años de trayectoria, Sky High Dominicana continúa consolidando su presencia en el Caribe y Sudamérica

Sky High Dominicana reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la conectividad entre los países de la región, convencida de que una mayor integración aérea genera impactos positivos en la competitividad, el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades.

Con más de 16 años de trayectoria, Sky High Dominicana continúa consolidando su presencia en el Caribe y Sudamérica, contribuyendo a conectar destinos, personas y oportunidades mediante una red aérea enfocada en el crecimiento sostenible y el desarrollo regional.