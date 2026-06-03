Del Quisqueya a las Grandes Ligas: Comisión propone la construcción de un nuevo estadio de Beisbol en el Ensanche la Fe.

La obra recomendada contará con los estándares de un estadio de Grandes Ligas

Santo Domingo, D.N. – La Comisión para el Estudio de un Nuevo Estadio de Béisbol (COENEBE), del Ensanche La Fe, creada mediante los decretos 306-25 y 378-25, recomendó formalmente al presidente Luis Abinader la construcción de una moderna infraestructura de béisbol en dicho sector. El organismo, presidido por el magistrado Jorge A. Subero Isa, está integrado por representantes del sector deportivo oficial, LIDOM y expertos juristas.

La obra recomendada contará con los estándares de un estadio de Grandes Ligas, con la firme finalidad de que se puedan celebrar partidos de la Major League Baseball (MLB) en la República Dominicana.

El proyecto contempla que la edificación se construirá en el mismo sector del Ensanche La Fe, para lo cual se procederá a la reconfiguración del actual Estadio Quisqueya, asegurando de manera expresa que se conservará el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz.

Asimismo, la comisión enfatizó el compromiso con el torneo invernal dominicano, señalando que los mecanismos de ejecución de los trabajos están diseñados para resguardar y garantizar la justa deportiva de cada año.

Por otra parte, se detalló que el mecanismo que se utilizará para la alianza entre el sector público y el sector privado será el de una corporación mixta, el cual se establecerá mediante una ley que debe ser aprobada por el Congreso Nacional.

Bajo esta modalidad el Estado dominicano aportará únicamente los terrenos donde se desarrollará la obra y tendrá una participación accionaria proporcional al valor de los terrenos, y el sector privado serán el encargado de aportar el financiamiento para la construcción.

La iniciativa también está concebida para ser un complejo inmobiliario integral, por lo que el proyecto no se limitará únicamente a la edificación de la estructura deportiva, esto comprende además el desarrollo de complejos habitacionales, galerías comerciales y contempla la posibilidad de incorporar un hotel dentro de las instalaciones para potenciar el dinamismo socioeconómico y turístico de la zona.