Los mejores chistes con Jochy y Albert

En un segmento del programa Es Temprano Todavía, está dedicado a contar chistes y anécdotas cómicas.

En un segmento del programa Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos y Albert Mena, dedicado a contar chistes y anécdotas cómicas.

Jochy dedica la sección a un trabajador de la construcción llamado Ramón Corporán, quien lo ayuda a cruzar la concurrida avenida Enriquillo/Mirador deteniendo el tráfico con un muro tipo «New Jersey» cuando Jochy sale a caminar.

Los presentadores comparten una serie de chistes cortos, incluyendo:

Una reflexión absurda sobre qué sucede si uno se propone fracasar y lo logra (¿es éxito o fracaso?).

El caso de un hombre que lleva a su perro al veterinario porque el animal se emociona al agacharse, pensando que el doctor sugeriría castrarlo, pero el dueño solo quería que le cortaran las uñas.

El chiste de la mujer que se mira al espejo, se queja de verse «vieja, fea y gorda» y le pregunta al marido qué opina, a lo que él responde: «Razón».

Breves adivinanzas y juegos de palabras sobre peces y pintura