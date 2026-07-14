Previa del España vs Francia: Expectativas de la Semifinal del Mundial 2026

España vs Francia: La «final anticipada» a todo o nada en el Mundial 2026

Redacción.- El mundo del fútbol se detiene hoy para presenciar una verdadera «final anticipada» en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas. Las selecciones de España y Francia se enfrentan por un boleto a la gran final del Mundial 2026, en un duelo que promete emociones, goles y un alto nivel de tensión.

Francia llega a este encuentro con un andar arrollador: ha ganado sus seis partidos en los 90 minutos reglamentarios, sin necesitar tiempos extra ni penales. Liderados por Kylian Mbappé, actual máximo goleador del torneo con ocho tantos, Les Bleus buscan alcanzar su tercera final mundialista consecutiva. Por su parte, España ha tenido un camino más sufrido pero igual de meritorio, logrando avanzar en octavos y cuartos de final gracias a los goles agónicos de Mikel Merino ante Portugal y Bélgica. Aunque la joven promesa Lamine Yamal aún busca su mejor versión en este torneo, la «Roja» llega con confianza y se apoya en el goleo de Mikel Oyarzabal, quien ya suma cuatro tantos.

El historial reciente anticipa un duelo sumamente parejo. De los últimos cinco enfrentamientos directos, España ha ganado tres y Francia dos, destacando que en todos hubo goles y que el margen de victoria siempre fue mínimo. El antecedente más cercano es un espectacular 5-4 a favor de los españoles en la Liga de Naciones 2025.

Sin embargo, la mayor incógnita para el partido de hoy es el tobillo derecho de Kylian Mbappé, quien salió con molestias tras una dura entrada en el partido contra Marruecos. Si su lesión recae, el técnico francés Didier Deschamps tiene listo un «Plan B» encabezado por Jean-Philippe Mateta, de gran temporada en la liga inglesa, y Michael Olise, quien brilla en el torneo con cinco asistencias.

Otro factor que no pasará desapercibido es el arbitraje de Iván Barton. El árbitro salvadoreño ha sido centro de polémica por su estricta aplicación del reglamento, llegando a expulsar a un jugador por taparse la boca al hablarle a un rival.

Estamos ante un choque de potencias donde la efectividad letal de Francia se medirá ante la resiliencia y el orden de España. El estado físico de Mbappé y el riguroso control arbitral de Barton serán detalles que fácilmente podrían inclinar la balanza en momentos decisivos. Quien resulte vencedor de esta batalla táctica y mental dará el paso definitivo hacia la gloria, esperando a Argentina o Inglaterra en el duelo por el título mundial.