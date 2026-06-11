Alerta del tiempo: Lluvias por vaguada y onda tropical

El INDOMET mantiene alertas meteorológicas por fuertes aguaceros y tronadas en la tarde. El polvo del Sahara elevará las temperaturas y el calor.

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) indica que la combinación de una vaguada y el paso de una onda tropical al sur del país generarán un incremento de la inestabilidad atmosférica, provocando precipitaciones de importancia en varias provincias.

Evolución del tiempo: De chubascos matutinos a fuertes aguaceros

Durante la mañana: Se registrarán chubascos pasajeros y de corta duración en poblados del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona. Más adelante, estas lluvias se reducirán para dar paso a un cielo opaco y con escasa nubosidad.

Se registrarán chubascos pasajeros y de corta duración en poblados del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona. Más adelante, estas lluvias se reducirán para dar paso a un cielo opaco y con escasa nubosidad. En la tarde: La actividad climática se intensificará. La vaguada y la onda tropical propiciarán nublados acompañados de aguaceros locales moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas . Esta actividad se concentrará sobre San José de Ocoa, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.

La actividad climática se intensificará. La vaguada y la onda tropical propiciarán nublados acompañados de . Esta actividad se concentrará sobre San José de Ocoa, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche. Lluvias menos intensas: Provincias como El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata también recibirán precipitaciones, pero con menor intensidad.

Cuatro provincias bajo Alerta Meteorológica

Debido al riesgo inminente de inundaciones urbanas causadas por las lluvias vespertinas, el Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET mantiene los niveles de alerta para las siguientes demarcaciones:

ALERTA AVISO DESCONTINUADAS • Santiago Rodríguez

• San Juan

• Elías Piña

• Santiago Ninguna Ninguna Total: 4 Total: 0 Total: 0

Monitoreo ciclónico: Baja presión en Campeche

En el ámbito internacional, informamos que una amplia área de baja presión permanecerá sobre la Bahía de Campeche durante los próximos días. Aunque posee un 10% de probabilidad de formación ciclónica para los próximos 7 días (y casi nula para las próximas 48 horas), es importante enfatizar que por su ubicación y trayectoria esperada no representa ningún peligro para la República Dominicana.

Reporte para el Gran Santo Domingo: Tarde muy calurosa

En el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Norte, Oeste y Este, el panorama iniciará medio nublado con chubascos matutinos aislados. Sin embargo, en la tarde el ambiente se tornará muy caluroso, con un cielo opaco y escasa nubosidad.

Temperaturas mínimas: Entre 23 °C y 25 °C.

Entre 23 °C y 25 °C. Temperaturas máximas: Entre 31 °C y 33 °C.

Polvo del Sahara e impacto en la salud

La presencia de ligeras concentraciones de polvo del Sahara reducirá la calidad del aire en las zonas urbanas y disparará la sensación térmica. Para mitigar los efectos del calor y proteger tu salud, te exhortamos a seguir estas recomendaciones médicas:

Hidratación: Toma suficientes líquidos, priorizando siempre el agua. Vestimenta: Utiliza ropa ligera, transpirable y de colores claros. Evita el sol: No te expongas de manera prolongada a los rayos solares en el horario crítico de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

¡Manténganse atentos a las actualizaciones de los boletines meteorológicos y tomen las precauciones de lugar ante los aguaceros de la tarde!