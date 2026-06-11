Los motoristas más divertidos en el Show de Raymond y Miguel es un sketch humorístico

Los motoristas más divertidos en el Show de Raymond y Miguel giran la historia en torno a dos motoristas que intentan evitar a toda costa ser vacunados contra el COVID-19.

El video comienza con los personajes lamentándose por la falta de pasajeros y comentando sobre el tráfico y la inconformidad humana.

Un equipo de vacunación llega al barrio buscando completar la inmunización de todos los ciudadanos. Los protagonistas, llenos de miedo y ocurrencias, se esconden, ponen excusas y huyen constantemente para no recibir la inyección.

Tras mucho esfuerzo por parte del personal de salud para convencerlos, finalmente logran vacunar a uno de los motoristas. El desenlace es irónico, ya que después de todo el drama y el miedo que demostró, el personaje admite que no sintió absolutamente nada.