Vaguada y onda tropical traen aguaceros y mucho calor

Una vaguada y una onda tropical generarán aguaceros y tronadas, especialmente en la tarde. El ambiente se mantendrá muy caluroso a nivel nacional.

El panorama meteorológico para este inicio de semana estará marcado por la inestabilidad. La combinación de una onda tropical que se acerca a nuestro territorio y la continua incidencia de una vaguada provocará precipitaciones en diferentes etapas del día.

Evolución de las lluvias para hoy

Las lluvias variarán en intensidad y distribución con el paso de las horas:

Desde la madrugada y la mañana: Se presentarán chubascos de carácter pasajero, concentrados principalmente sobre localidades del litoral nordeste y la costa caribeña.

Se presentarán chubascos de carácter pasajero, concentrados principalmente sobre localidades del litoral nordeste y la costa caribeña. Durante la tarde: El panorama cambiará con un notable aumento de la nubosidad. Esto dará lugar a aguaceros, tronadas y ráfagas de viento que impactarán las provincias del nordeste, sureste, la Cordillera Central, la zona fronteriza y el Gran Santo Domingo.

Nota meteorológica: Estas precipitaciones vespertinas podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche y llegar a ser localmente fuertes en algunos sectores, por lo que se recomienda precaución.

Alerta por altas temperaturas

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará siendo sumamente caluroso en el país. Los termómetros registrarán temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 33 °C y 35 °C.

Recomendaciones para enfrentar el calor: Manténgase bien hidratado ingiriendo suficiente agua a lo largo del día.

Vista ropa ligera y preferiblemente de colores claros.

Permanezca en lugares frescos y bien ventilados.

Evite la exposición prolongada a los rayos del sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde .

. Atención especial: Recuerde que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son la población más vulnerable a las altas temperaturas.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para los residentes en la capital y el área metropolitana, se anticipa una mañana soleada y sofocante, dando paso a la inestabilidad en la segunda mitad de la jornada: