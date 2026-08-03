Vaguada y onda tropical traen aguaceros y mucho calor

Una vaguada y una onda tropical generarán aguaceros y tronadas, especialmente en la tarde. El ambiente se mantendrá muy caluroso a nivel nacional.
El panorama meteorológico para este inicio de semana estará marcado por la inestabilidad. La combinación de una onda tropical que se acerca a nuestro territorio y la continua incidencia de una vaguada provocará precipitaciones en diferentes etapas del día.
Evolución de las lluvias para hoy
Las lluvias variarán en intensidad y distribución con el paso de las horas:
- Desde la madrugada y la mañana: Se presentarán chubascos de carácter pasajero, concentrados principalmente sobre localidades del litoral nordeste y la costa caribeña.
- Durante la tarde: El panorama cambiará con un notable aumento de la nubosidad. Esto dará lugar a aguaceros, tronadas y ráfagas de viento que impactarán las provincias del nordeste, sureste, la Cordillera Central, la zona fronteriza y el Gran Santo Domingo.
Nota meteorológica: Estas precipitaciones vespertinas podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche y llegar a ser localmente fuertes en algunos sectores, por lo que se recomienda precaución.
Alerta por altas temperaturas
A pesar de las lluvias, el ambiente continuará siendo sumamente caluroso en el país. Los termómetros registrarán temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 33 °C y 35 °C.
Recomendaciones para enfrentar el calor:
- Manténgase bien hidratado ingiriendo suficiente agua a lo largo del día.
- Vista ropa ligera y preferiblemente de colores claros.
- Permanezca en lugares frescos y bien ventilados.
- Evite la exposición prolongada a los rayos del sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
- Atención especial: Recuerde que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son la población más vulnerable a las altas temperaturas.
El tiempo en el Gran Santo Domingo
Para los residentes en la capital y el área metropolitana, se anticipa una mañana soleada y sofocante, dando paso a la inestabilidad en la segunda mitad de la jornada:
- Distrito Nacional: Mañana con escasas nubes y sensación muy cálida. Tarde medio nublada.
- Santo Domingo Norte: Temperaturas calurosas en la mañana. En la tarde, cielo nublado con intervalos de aguaceros y tronadas.
- Santo Domingo Oeste: Pocas nubes y ambiente caluroso temprano. Tarde medio nublada con posibles aguaceros y tronadas.
- Santo Domingo Este: Sensación calurosa y escasas nubes matutinas. En la tarde, cielo medio nublado con probabilidad de aguaceros y tronadas.