Cielo 2026: eclipses, lluvias de meteoros y superlunas que no te puedes perder

El calendario astronómico de 2026 presenta una serie de fenómenos visibles desde distintas regiones del planeta, ideales para aficionados y observadores ocasionales. Entre los eventos más destacados figuran eclipses solar y lunar, varias superlunas, picos de lluvias de meteoros y la oposición de Júpiter, momentos en los que los cuerpos celestes estarán más brillantes y fáciles de localizar a simple vista.

Se registrará un eclipse solar anular el 17 de febrero y un eclipse lunar total el 3 de marzo, ambos con franjas de visibilidad específicas que conviene consultar antes de planear un viaje para verlos en su totalidad.

Además, el año contará con varias superlunas, incluyendo la del 3 de enero, que hará que la Luna se vea más grande y luminosa en el cielo nocturno.

Lluvias de meteoros y otros picos. Las lluvias clásicas como las Perseidas (agosto) y las Geminidas (diciembre) seguirán siendo momentos clave para ver estrellas fugaces; la Cuadrántidas tendrá su pico a inicios de enero, aunque la presencia de la Luna llena puede reducir la visibilidad de meteoros más débiles. Para maximizar la observación, se recomienda alejarse de la contaminación lumínica y elegir noches de Luna nueva cuando sea posibleSea and Sky.

Planetas y oposiciones. La oposición de Júpiter a principios de enero ofrecerá una excelente oportunidad para observar el planeta gigante y sus lunas con binoculares o telescopio, ya que estará más brillante y visible durante toda la noche.

Consejos para observadores. Para disfrutar estos eventos: verifica mapas y horarios locales, usa gafas certificadas para eclipses solares, lleva binoculares o un telescopio para detalles planetarios y busca lugares oscuros lejos de luces urbanas. Consulta calendarios astronómicos confiables para la visibilidad exacta desde tu ubicación antes de salir.

Principales eventos astronómicos de 2026

3 de enero — Superluna y Luna llena (Luna del Lobo) : la primera superluna del año, muy brillante y cercana a Júpiter , que estará en oposición el 10 de enero (momento ideal para observar y fotografiar el planeta).

: la primera superluna del año, muy brillante y cercana a , que estará en (momento ideal para observar y fotografiar el planeta). 3–4 de enero — Pico de las Cuadrántidas : lluvia de meteoros con potencial de hasta ~40 meteoros/hora en su pico; la superluna puede reducir la visibilidad de meteoros débiles.

: lluvia de meteoros con potencial de hasta en su pico; la superluna puede reducir la visibilidad de meteoros débiles. 17–19 de febrero — Eclipse solar anular : un eclipse anular (anillo de fuego) será visible desde zonas remotas como la Antártida y el sur del Océano Índico; no será apreciable desde la mayoría de áreas pobladas.

: un (anillo de fuego) será visible desde zonas remotas como la Antártida y el sur del Océano Índico; no será apreciable desde la mayoría de áreas pobladas. 3 de marzo — Eclipse lunar total : la Luna se teñirá de rojo durante el eclipse total, visible en Asia oriental, Australia, Pacífico y parte de Norteamérica ; es uno de los eclipses lunares más accesibles del año.

: la Luna se teñirá de rojo durante el eclipse total, visible en ; es uno de los eclipses lunares más accesibles del año. 31 de mayo — Luna Azul : segunda luna llena del mes, un fenómeno calendárico interesante para fotógrafos y aficionados.

: segunda luna llena del mes, un fenómeno calendárico interesante para fotógrafos y aficionados. 12 de agosto — Eclipse solar total : traza de totalidad cruzando Islandia, Groenlandia y partes de España , ofreciendo un espectáculo para quienes puedan viajar a la franja de totalidad.

: traza de totalidad cruzando , ofreciendo un espectáculo para quienes puedan viajar a la franja de totalidad. Lluvias de meteoros destacadas : Perseidas (12–13 de agosto) y Geminidas (13–14 de diciembre) seguirán siendo momentos clave para ver estrellas fugaces, con condiciones variables según la fase lunar.

: y seguirán siendo momentos clave para ver estrellas fugaces, con condiciones variables según la fase lunar. Otras fechas: superlunas adicionales el 24 de noviembre y 23 de diciembre, siendo la del 23 de diciembre la más cercana y grande del año.

Consejos prácticos para observar

Consulta mapas y horarios locales antes de salir; la hora del pico y la visibilidad dependen de tu ubicación.

antes de salir; la hora del pico y la visibilidad dependen de tu ubicación. Evita la contaminación lumínica : busca zonas oscuras y despejadas.

: busca zonas oscuras y despejadas. Protege tus ojos con gafas solares certificadas durante eclipses solares; nunca mires al Sol sin protección adecuada.

Riesgos y consideraciones

No todos los eclipses son visibles desde todas partes ; planifica viajes solo si la visibilidad y logística lo justifican.

; planifica viajes solo si la visibilidad y logística lo justifican. La fase lunar puede opacar lluvias de meteoros (p. ej., superlunas cerca del pico reducen la visibilidad)

El 2026 será un año generoso para quienes levantan la vista al cielo: con planificación y protección adecuada, cualquiera puede vivir momentos memorables bajo las estrellas y capturar imágenes que perduren