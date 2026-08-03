Una interesante entrevista de Jatnna a Roxana Corbrán, abogada y presidenta de ALADA

Una interesante entrevista realizada por Jatnna Tavárez a la Dra. Roxana Corbrán, abogada y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial (ALADA).

La Dra. Corbrán comparte sus reflexiones tras haber sido precandidata presidencial en Uruguay, destacando los desafíos de transformar ideales académicos en realidades políticas y las complejidades de los sistemas electorales.

Se discute la importancia de la industria aeroespacial y el próximo evento que se celebrará en la República Dominicana.

Agenda del evento: La doctora detalla que las próximas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Aeronáutico y Espacial (1, 2 y 3 de diciembre) abordarán temas críticos como la agenda del COPUOS (Comisión de las Naciones Unidas para la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos) y la gestión de desechos espaciales o «chatarra espacial».

Se analiza la dificultad de adaptar las legislaciones a la velocidad de la tecnología actual y la importancia de crear recomendaciones y directrices ambientales en el ámbito espacial

Aviación en República Dominicana: La Dra. Corbrán elogia el desarrollo aeronáutico del país, destacando cómo se ha logrado potenciar el transporte de mercancías y el turismo de manera eficiente y organizada.