La artista, modelo y ex Miss Universo Haití, Sarodj Bertin, en el programa Es Temprano Todavía conducido por Jochy Santos dijo “Mi corazón está ocupado, pero prefiero hablar de mi carrera”.
Sarodj Bertin le dijo a Jochy Santos en el programa Es Temprano Todavía que se encuentra promocionando su nuevo tema titulado Baila, el cual describe como un ritmo pegajoso ideal para la época del mundial de fútbol. Además, está trabajando en un nuevo EP con ritmos de compas haitiano.
La artista comparte que lleva una disciplina estricta: hace ejercicio al menos cuatro veces por semana y no consume azúcar, alcohol ni harinas procesadas desde hace años.
Confiesa que su corazón está ocupado, pero prefiere mantener su vida privada fuera del ojo público para evitar críticas o situaciones innecesarias.
A pesar de haber trabajado en televisión y actuación, actualmente dedica el 100% de su energía a la música, aunque no descarta proyectos cinematográficos ocasionales.
Menciona brevemente su fundación Sar for a Purpose, la cual brinda apoyo a niños huérfanos tanto en Haití como en República Dominicana.
La entrevista concluye con una dinámica de preguntas rápidas donde Sarodj demuestra su personalidad y sentido del humor.