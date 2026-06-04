Expo Mango en Baní: La gran fiesta dominicana

Descubre todo sobre Expo Mango en Baní. Conoce las actividades, variedades y el impacto de la feria agrícola más dulce del país.

La Expo Mango es celebrada en Baní, la «Capital del Mango», esta es una feria que reúne a productores, exportadores, turistas y amantes del mango en una celebración que resalta el potencial agrícola y económico de la región.

La provincia de Peravia se viste de amarillo, rojo y verde para celebrar uno de los eventos agroturísticos y culturales más importantes de la República Dominicana: Expo Mango. Celebrada tradicionalmente en la ciudad de Baní, conocida indiscutiblemente como la «Capital del Mango», esta feria reúne a productores, exportadores, turistas y amantes de esta fruta tropical en una celebración que resalta el potencial agrícola y económico de la región.

A continuación, te detallamos toda la información oficial y los datos clave sobre este magno evento dominicano.

¿Qué es Expo Mango y por qué se celebra en Baní?

Expo Mango es una feria anual diseñada para promover la producción, el procesamiento, la comercialización y el consumo del mango dominicano, tanto a nivel nacional como internacional.

La elección de Baní (provincia Peravia) como sede permanente no es casualidad. Las condiciones climáticas y el tipo de suelo de esta zona sur del país crean el ecosistema perfecto para cultivar algunas de las variedades de mango más codiciadas del mundo. La feria se desarrolla tradicionalmente en la Plazoleta del Ayuntamiento de Baní, convirtiendo el centro de la ciudad en un gran mercado agrícola e intercambio cultural.

Mangos listos para ser cosechados cuelgan en racimos de un árbol verde y frondoso. ¡Un festín tropical a la vista!

Atractivos y actividades principales

El evento está diseñado para educar, entretener y fomentar negocios. Los asistentes que visitan la feria pueden disfrutar de un programa oficial muy variado:

Exhibición y degustación: Presentación de más de 100 variedades de mangos cultivados en el país (muchas de ellas endémicas).

Presentación de más de 100 variedades de mangos cultivados en el país (muchas de ellas endémicas). Venta de plantas y equipos: Disponibilidad de árboles frutales injertados listos para plantar, así como exhibición de maquinaria agrícola moderna.

Disponibilidad de árboles frutales injertados listos para plantar, así como exhibición de maquinaria agrícola moderna. Jornadas técnicas: Conferencias y paneles dirigidos a productores y agrónomos sobre buenas prácticas agrícolas, control de plagas y certificaciones internacionales para la exportación.

Conferencias y paneles dirigidos a productores y agrónomos sobre buenas prácticas agrícolas, control de plagas y certificaciones internacionales para la exportación. Concursos tradicionales: Competiciones icónicas como el «Come Mango» y la selección del mango de mayor peso y tamaño.

Competiciones icónicas como el y la selección del mango de mayor peso y tamaño. Programa cultural: Presentaciones artísticas, música en vivo y gastronomía local basada en la fruta (mermeladas, dulces, jugos y licores).

Impacto económico y las «variedades estrella»

La feria no es solo una fiesta cultural; es una plataforma de negocios crucial para la República Dominicana, país que se ha consolidado como uno de los principales exportadores de mango hacia mercados exigentes como Estados Unidos, Europa y Japón.

Durante el evento, se destacan las variedades con mayor volumen de exportación y consumo interno:

Variedad Características Principales Mercado Principal Banilejo Pequeño, sumamente dulce, con fibra y semilla grande. Es el emblema de la región. Consumo local y exportación étnica. Keitt Tamaño grande, pulpa firme, poca fibra y excelente resistencia para el transporte. Exportación (EE. UU. y Europa). Mingolo Color amarillo intenso, muy dulce, forma alargada y poca fibra. Exportación (Europa). Crema de Oro Textura suave, sabor muy delicado y color amarillo pálido. Consumo local premium.

Organización y respaldo oficial

Para garantizar el éxito de este evento de magnitud internacional, Expo Mango cuenta con una sólida estructura organizativa que unifica al sector público y privado. Las entidades oficiales que tradicionalmente respaldan y organizan la feria incluyen:

El Clúster del Mango Dominicano (PROMANGO).

El Ministerio de Agricultura de la República Dominicana.

El Ayuntamiento Municipal de Baní.

El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF).

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

Expo Mango no solo endulza el paladar de sus visitantes, sino que reafirma el compromiso de la República Dominicana con la calidad agrícola, proyectando a Baní como un referente mundial en la producción de esta exquisita fruta tropical.