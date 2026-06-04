En una entrevista con el infectólogo Héctor Balcácer, explica en el Show del Mediodía los efectos del polvo del Sahara en la salud de la población dominicana.

El Infectólogo Héctor Balcácer ofrece recomendaciones clave para protegerse ante este fenómeno ambiental:

El experto señala que, además del polvo, la República Dominicana enfrenta actualmente un incremento en las temperaturas y cambios en los niveles de humedad, lo que puede provocar complicaciones de salud.

Es fundamental que pacientes con hipertensión, problemas renales o cardíacos no suspendan sus tratamientos médicos, ya que estas condiciones climáticas pueden desencadenar infartos o eventos cerebrovasculares.

¿Qué contiene el polvo del Sahara?:

El doctor aclara que no es solo arena; el aire transporta partículas proteicas de flores, árboles, restos de animales y microorganismos, lo que explica la aparición de síntomas como tos alérgica, irritación nasal y exacerbación del asma.