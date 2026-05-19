Indomet: Se mantienen los niveles de alerta en 6 provincias

El Centro de Pronóstico Nacional del INDOMET, mantiene provincias en Alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas y posibles deslizamientos de tierra.

Hoy martes, desde horas de la madrugada, la vaguada ha estado provocando aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre provincias del litoral nordeste y mantienen los niveles de alerta en 6 provincias.

Se registran lluvias en localidades del litoral Caribeño, incluyendo La Altagracia, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales, así como en zonas de la Cordillera Central, entre ellas Monseñor Nouel, La Vega y Santiago Rodríguez.

Durante la tarde, las lluvias continuarán, concentrándose principalmente hacia la Cordillera Central y la zona fronteriza, donde se prevén aguaceros y tronadas.

En el resto del país, se esperan chubascos y tronadas aisladas.

El Centro de Pronóstico Nacional del INDOMET, mantiene provincias en Alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas y posibles deslizamientos de tierra.

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Sánchez Ramírez San Cristóbal Monte Plata Santiago Rodríguez Duarte Dajabón Total:6 Total:0 Total: 0

Las temperaturas seguirán bastante calurosas en todo el país. Se recomienda tomar suficientes líquidos, usar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados. Niños, embarazadas y adultos mayores son los más vulnerables ante las altas temperaturas.

Distrito Nacional: nubes dispersas. Posibles chubascos dispersos.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas. Posibles chubascos pasajeros.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos pasajeros. Posibles chubascos.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas. Posibles chubascos.

Temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.