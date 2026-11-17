Manny Cruz comparte la historia detrás de su colaboración musical con el legendario Juan Luis Guerra
En esta entrevista en el programa Me Gusta De Noche, el artista dominicano Manny Cruz comparte la historia detrás de su colaboración musical con el legendario Juan Luis Guerra
- Un sueño de toda la vida: Manny explica que siempre ha visto a Juan Luis Guerra como su «norte» y un referente artístico y personal desde que comenzó a estudiar música.
- El origen del tema: La canción llegó a sus manos en 2022 a través del productor Motif. Aunque la sintió especial de inmediato, Manny decidió esperar tres años para madurar su carrera antes de presentarle la propuesta al maestro.
- La gestión y el encuentro: En enero de 2025, envió la canción a través del equipo de Juan Luis. Tras recibir la aprobación, se reunieron en los camerinos de un concierto en Barcelona, donde Juan Luis aceptó participar y aportar su visión a la estructura del tema.
- Validación profesional: Manny reflexiona sobre cómo esta colaboración no solo le abre puertas internacionales, sino que valida su calidad como artista, comparando el impacto de trabajar con Juan Luis a nivel profesional con la importancia de una «estrella Michelin» en la gastronomía.