La comunicadora y coach dominicana Marisol Camilo, habla sobre su nuevo libro «Volver a Mí»
Este video presenta una entrevista de Jatnna Tavárez a la comunicadora y coach dominicana Marisol Camilo, quien habla sobre su nuevo libro «Volver a Mí».
- El propósito del libro: Marisol Camilo describe la escritura de «Volver a Mí» como un acto de valentía y un proceso de sanidad personal para confrontar etapas de su vida y dejar atrás la «pasarela de las apariencias».
- La lucha contra el ego: La autora reflexiona sobre cómo el ego se disfraza con títulos, cuentas bancarias y relaciones, y cómo el proceso de reconocer esto fue fundamental para su crecimiento personal.
- Experiencia como inmigrante: Marisol relata el desafío que enfrentó al mudarse a Estados Unidos hace 23 años, dejando atrás su carrera y su entorno, un periodo marcado por el desarraigo.
- Runway For Mom: Explica la creación de este movimiento, que nació de su deseo de crear un espacio para madres y mujeres después de su experiencia con una revista y su labor como coach.
- Un llamado al apostolado: Jatnna Tavárez destaca la labor de Marisol como un apostolado, reconociendo el impacto transformador que ha tenido en la vida de cientos de mujeres a través de sus eventos y capacitaciones.