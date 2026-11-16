¿El PRM se va a dividir? Liz Mieses lo cuenta todo

La diputada del PRM, Liz Mieses, conversa con Jatnna Tavárez sobre su trayectoria, su visión política y sus iniciativas legislativas actuales
En esta entrevista, la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Liz Mieses, conversa con la comunicadora Jatnna Tavárez sobre su trayectoria, su visión política y sus iniciativas legislativas actuales.
Mieses destaca que su incursión en la política surgió de su compromiso previo con el trabajo social y su deseo de generar cambios estructurales desde la administración pública.
Habla sobre su labor en la Ley de Capitalidad, que busca un trato más justo y recursos adicionales para el Distrito Nacional debido a su alta carga poblacional flotante. También menciona la aprobación de la enseñanza de Moral y Cívica en las escuelas y la implementación de Alertas RD (un sistema que integra protocolos para la búsqueda de menores, adultos mayores y personas vulnerables).
- Visión Política: La diputada reafirma su apoyo a Carolina Mejía para una posible candidatura presidencial en 2028, resaltando su capacidad de gestión y valores.
- Unidad del PRM: Ante la pregunta sobre una posible división de su partido, Mieses asegura que el PRM se mantiene unido y cohesivo, calificando los rumores de división como parte del discurso de la oposición