¿El PRM se va a dividir? Liz Mieses lo cuenta todo

La diputada del PRM, Liz Mieses, conversa con Jatnna Tavárez sobre su trayectoria, su visión política y sus iniciativas legislativas actuales

En esta entrevista, la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Liz Mieses, conversa con la comunicadora Jatnna Tavárez sobre su trayectoria, su visión política y sus iniciativas legislativas actuales.

Mieses destaca que su incursión en la política surgió de su compromiso previo con el trabajo social y su deseo de generar cambios estructurales desde la administración pública.

Habla sobre su labor en la Ley de Capitalidad, que busca un trato más justo y recursos adicionales para el Distrito Nacional debido a su alta carga poblacional flotante. También menciona la aprobación de la enseñanza de Moral y Cívica en las escuelas y la implementación de Alertas RD (un sistema que integra protocolos para la búsqueda de menores, adultos mayores y personas vulnerables).