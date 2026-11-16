Puerto Plata, Santiago y cinco provincias del noroeste siguen bajo vigilancia por riesgo de inundaciones. En el resto del país predominará un ambiente soleado

El Centro Nacional de Pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) mantiene vigentes los niveles de alerta meteorológica para siete provincias de las regiones norte y noroeste del país, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como posibles deslizamientos de tierra derivados de la incidencia combinada de una vaguada y un sistema frontal al norte de la isla.

Provincias bajo Alerta Meteorológica (07)

Las autoridades exhortan a los residentes en zonas vulnerables a mantener la precaución y dar estricto seguimiento a los boletines oficiales en las siguientes demarcaciones:

Puerto Plata

Espaillat

Santiago

Valverde

Santiago Rodríguez

Dajabón

Monte Cristi

Precaución en zonas de riesgo: Debido a la saturación acumulada en los suelos de la vertiente norte y el noroeste, se recomienda vigilar crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos en terrenos montañosos.

Evolución del tiempo y lluvias para hoy

Para este lunes 16 de noviembre de 2026, el comportamiento atmosférico presentará un marcado contraste entre el norte y el resto del territorio nacional:

En gran parte del país: Predominará un ambiente mayormente soleado y poco nuboso durante el transcurso del día.

Predominará un ambiente mayormente soleado y poco nuboso durante el transcurso del día. En horas de la tarde: La interacción de la vaguada con el sistema frontal generará aguaceros locales, acompañados de tronadas y posibles ráfagas de viento, sobre localidades de Monte Cristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Monte Plata, entre otras provincias cercanas.

Comportamiento de las temperaturas

Las temperaturas se mantendrán calurosas en horas diurnas, impulsadas por la incidencia de los vientos cálidos y húmedos procedentes del sureste, alcanzando máximas entre 29 °C y 31 °C. No obstante, durante la noche y la madrugada se tornarán ligeramente más frescas, especialmente en las zonas montañosas, con mínimas que oscilarán entre 23 °C y 25 °C.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo se prevé una jornada tranquila, con baja probabilidad de precipitaciones significativas: